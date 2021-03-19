«Бил ее и братика скакалкой, мать таскал за волосы»: Многодетный отец-тиран арестован за доведение 14-летней дочки до самоубийства

Мать детей (слева) боялась своего мужа (справа) Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге 2 февраля мать нашла у себя в ванной труп 14-летней дочери Алины (имя изменено – прим.ред.). Как выяснили следователи, девушка покончила с собой. После новой волны детских суицидов возбуждение дела по статье «Доведения до самоубийства» для силовиков уже не ново. Но вот появление подозреваемого – очень редкая история. Раньше по этой статье проходили как правило кураторы групп смерти. А случаи, когда фигурантом дела становится кто-то из родителей, можно и вовсе пересчитать по пальцам.

Публику и силовиков смутило поведение отца девушки, который ходил по федеральным каналам на ток-шоу и винил в трагедии мать детей. Глава семейства просил помощи даже у Маргариты Грачевой, которой муж отрубил руки. Именно у нее на передаче он и выступил с рассказом о горе-жене. И спустя три месяца расследования силовики в итоге задержали подозреваемого. Им оказался... тот самый беспокойный отец. Следователям пришлось распутать сложный клубок семейных отношений с побоями, побегом жены и многолетним доведении ребенка до суицида.

«ЖЕНА ЗАБРАЛА ДЕТЕЙ, ВСЕ ДЕНЬГИ И ПРОПАЛА!»

48-летний Сергей и 49-летняя Наталья прожили вместе 20 лет. Все друзья считали их идеальной и прочной парой. Супруги растили четверых детей (два сыночка и две лапочки-дочки) и активно делились снимками счастливой жизни. Но в мае 2020 года во время самоизоляции идиллия рухнула, как карточный домик. Пока Сергей был в магазине, Наталья собрала четверых детей и уехала. Потрясенный отец оббил все пороги в поисках семьи - заявления полетели и в полицию, и в опеку. Отчаявшись, он пошел за помощью на федеральные каналы. И не абы к кому, а на передачу к самой Маргарите Грачевой. Перед ней он предстал в образе разбитого жизнью отца.

Глава семейства бегал по ток-шоу Фото: Россия 1

- Я вынужден сюда был прийти, даже в большей степени за помощью, ситуация безвыходная, - театрально вздохнул Сергей. - Я был отцом счастливой семьи с четырьмя детьми. Но моя жена без объяснения причин, забрав все деньги и детей, съехала из дома и скрылась. До сих пор она со мной не объяснилась. Только подала на алименты, будто последние три года я ее не обеспечивал. Хотя сама она после отъезда оформила на себя новую машину и четырехкомнатную квартиру. Скорее всего, она купила это на сворованные у меня деньги.

С каждым словом отца публика все больше раскрывала глаза. У многих во взгляде читались жалость и недоумение.

- Но мне важно нематериальное, - давил на жалость мужчина. - Как выяснилось позже, из документов органов опеки, моя жена с помощью психологов внушила моим детям, что я их не люблю. Во всей этой истории вместе с ней находится моя родная мать и мой родной брат, они за нее. Эта ситуация отняла у меня всю семью. И это не все, моя жена потеряла контроль над моей старшей 14-летней дочерью, она не справлялась с воспитанием. Хотя я предлагал забрать дочь, у нее сложный характер, как и у меня. Понять ее мог только я. Но дочь убедили в том, что я не люблю ее. Она почувствовала, что ее больше никто не любит. Она не смогла жить с этим. Произошел несчастный случай, она умерла.

«НАТАША, ВЕРНИСЬ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ»

Сергей добил публику признанием, что жена похитила у него 10 миллионов рублей. Вскользь он упомянул: «Это спланированная акция. Якобы я оказывал физический и психологический прессинг, избивал ее».

Таким фото отец иллюстрировал идиллию в семье на ток-шоу Фото: Россия 1

- Это вы-то тиран и деспот? – сочувственно спросили у отца.

- Да! Якобы она спасалась. В результате этого спасения погиб мой ребенок.

Финалом выступления Сергея стало обращение к жене с экрана.

- Наташа, у нас осталось трое детей, которые нуждаются в нашей любви, понимании, воспитании, мы должны вместе найти возможность общаться и все решить. Все вопросы и задачи, которые касаются воспитания наших детей и безопасности. Попытайся сделать так, чтобы мы начали диалог, чтобы это (самоубийство – прим.ред.) не произошло с нашими детьми, - добил аудиторию Сергей.

Ведущие недоуменно закатили глаза и заявили, что эта история с открытым финалом.

«АЛИНА ПОСТОЯННО ПРЯТАЛА СИНЯКИ»

Такие же показания отец семейства дал и следователям. Казалось, мать детей вот-вот должны задержать и допросить. Но сама Наталья хранила молчание. Рассказать о своем поступке и смерти дочери она отказывается до сих пор. Но пролить свет на эту историю «КП» решился ее отец – дедушка детей. Он согласился пообщаться, даже несмотря на то, что тяжело болеет и не может говорить.

Дедушка детей решился рассказать всю правду о своем зяте Фото: СОЦСЕТИ

- Я сейчас физически не могу говорить, с трудом набираю текст, - признался «КП-Петербург» дедушка погибшей Алины. – Но хочу сказать, что моя дочь и ее дети долгое время жили в страхе. Когда они приезжали ко мне, дети жаловались, что папа бьет маму, а она признавалась, что достается и детям. Она не выдержала и ушла от него. После этого он начал писать жалобы на нее во все инстанции. Начались проверки моей дочери: полиция, опека и прочее.

Все эти годы Наталья боялась выносить ссор из избы. И боится до сих пор. Но ее друзья и родственники рассказывают, что в страхе она жила на протяжении 8 лет. Об этом знали и друзья покончившей с собой Алины.

- С Алиной мы познакомились на тренировке, мы ходили в одну секцию самбо, - рассказала «КП-Петербург» одна из подруг погибшей школьницы. – Она иногда приходила с синяком под глазом. Иногда с синяками на руках, она их старалась прятать под одеждой. Никому о них не рассказывала. Мы дружили с ней два года, иногда она оставалась ночевать у меня. И однажды мы ночью устроили разговор по душам. Говорили друг другу все. И тогда она призналась, что отец бьет ее маму, ее и ее братика, которому сейчас 11 лет.

«ТАСКАЛ ЗА ВОЛОСЫ МАМУ, БИЛ ДЕТЕЙ СКАКАЛКОЙ С 6 ЛЕТ»

Мать рассказывала Алине, что отец не всегда был таким. Проблемы начались после рождения первого ребенка.

Мать сбежала вместе с детьми от своего мужа и долгое время пряталась Фото: СОЦСЕТИ

- Ее мама объясняла, что раньше все было нормально. Не было никаких подозрений, что отец может быть таким, - продолжает подруга Алины. - Родилась Алина, было все хорошо , но вскоре он начал бить свою жену, таскал ее за волосы. После рождения второго ребенка он стал еще хуже. И с каждым годом ситуация все усугублялась. Алину он впервые избил, когда той было шесть лет. Она защищала в тот момент маму. Потом ей приходилось защищать и брата. Он издевался над ними и унижал. Детей он бил руками и скакалкой. Он бил Алину за любой проступок – за то, что она плакала, за то, что разбила кружку, за то, что опоздала домой. Иногда бил просто потому, что у него было плохое настроение. Алина с братом его ненавидели. Им не хватало отцовской заботы. Вместо этого они слышали от него только оскорбления. Он унижал своих детей. Алю никогда не поддерживал на соревнованиях. Ее он называл: «чмо», «тупая», когда она звала его на соревнования по самбо, он отвечал: «ты ничего не добьешься». Сыну он говорил, что он толстый неудачник и «очкарик». Он их бил, орал, тянул за волосы.

«ДОВЕЛ ДОЧЬ ДО СУЦИДА»

Из-за этого, по словам друзей семьи, мать детей и решилась сбежать от Сергея. Ей помогали его мать и брат.

- В полицию они не обращались - боялись, думали, что будет хуже, - поясняет подруга Алины. – Брат ее отца и его мама тоже не любили его. Он свою мать тоже оскорблял, говорил, что она змея. Но никто ничего не мог с ним сделать. В последний раз я с Алиной говорила в Новый год, через два дня ее не стало. Она хотела умереть, думала, что она во всем виновата, что у нее такой отец. А он после ее смерти обвинил во всем свою жену и мать.

На стороне детей и родственники самого Сергея. Они признались «КП», что не хотят с ним иметь ничего общего.

Школьница жаловалась на отца подругам Фото: СОЦСЕТИ

- Я не собираюсь ничего комментировать, только скажу, что у него психическое заболевание и ему срочно нужно лечиться, - признался «КП» родственник Сергея Влад.

Показания о побоях друзья семьи дали уже и следствию. Изучив все материалы и допросы, силовики решили задержать Сергея.

- Школьница покончила жизнь самоубийством, - рассказали в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Сотрудниками полиции у дома по Малому проспекту был задержан отец погибшей девочки. По оперативной информации, он на протяжении длительного времени, испытывая к своей дочери неприязненное отношение, наносил ей побои.

Как стало известно «КП-Петербург», версия следствия сейчас выглядит так: «С 09 апреля 2019 по 08 мая 2020 года отец истязал свою дочь, причинял ей физические и психологические страдания, а также иные насильственные действия. Эти действия к тому, что у школьницы появился психогенно-невротический патопсихологический симптомокомплекс с безальтернативным принятием и реализацией суицидального решения, которое она, не выдержав жестокого обращения с ней, реализовала».

- Согласно заключению психолога, действия подозреваемого, а также последующие судебные разбирательства способствовали наступлению у 14-летней девочки психотравмирующего состояния. В результате, 2 февраля 2021 года она погибла, - сообщает СК.

В итоге суд взял отца под арест до 11 апреля. Сам глава семейства свою вину не признает. По этой статье ему грозит до 15 лет колонии.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Такой стресс может довести не только ребенка»

- Я не знаком с делом, но диагноз, который вы мне зачитали, да вполне укладывается в эту историю, - поясняет профессор, доктору медицинских наук, психотерапевт, специалист по детским суицидам Ильгиз Тимербулатов. - Говоря простым языком, по сути это невроз, вызванный стрессовой ситуацией, который очень часто провоцируются насильственными действиями. Это хронический стресс, который ребенок испытывал на протяжении долгого времени. Особенно все усугубляется тем, что первое - агрессор значимое лицо для жертвы, второе – жертва - это подросток, у которого еще неустойчивая и неокрепшая психика. Довести ребенка может даже вербальная агрессия, а если есть еще и физическая, то это часто приводит к таким плачевным результатам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Почему Россию захлестнула волна самоубийств детей из благополучных семей

Группы смерти, аниме, деструктивные игры, буллинг. «КП» проверила все версии, чтобы ответить на вопрос - что происходит со школьниками и как понять, что твой ребенок думает о суициде (подробности)

«Я боюсь, что он выйдет из колонии и захочет меня найти»: Три года назад муж Риты Грачевой отрубил ей руки

Красавица рассказала «КП», как она проводит этот день, жалеет ли о чем-то и хотела ли бы что-то поменять в своем прошлом (подробности)