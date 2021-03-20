«Экспозиция превратилась в склад»: В музее городской скульптуры высказались о передаче РПЦ второго этажа Благовещенской церкви

Взамен потерянных площадей в Благовещенской церкви Музею выделили помещение на Невском проспекте Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербургская епархия все же добилась того, чтобы часть помещений Музея городской скульптуры перешла к РПЦ. Речь идет о втором этаже Благовещенской церкви – уникального памятника архитектуры петровского барокко.

В Смольном уже подписали соответствующий документ. В нем говорится о том, что три зала общей площадью более 400 квадратных метров на 100 лет переходят в безвозмездное пользование к религиозной организации. А это значит, что сотрудники музея должны убрать со второго этажа всю экспозицию, то есть десятки предметов и витрин. Прежде, чем грянули перемены, в этих залах располагалась выставка «Знаки памяти», которая рассказывала о гербах и мемориальной символике. Теперь старинные экспонаты лежат, словно на складе, на первом этаже, где находится усыпальница представителей династии Романовых и сподвижников Петра I. Здесь же располагается могила легендарного полководца Александра Суворова.

На первом этаже храма похоронены величайшие люди царской России. Фото: Музей городской скульптуры

- Да, первый этаж у нас сейчас действительно похож на склад, - вздыхают работники Музея городской скульптуры. – Поэтому в данный момент Благовещенская усыпальница закрыта для посетителей. Что же касается второго этажа, то, конечно, мы переживаем, насколько бережно новые владельцы будут содержать помещение. Ведь последний раз реставрация здесь была в 90-е.

В Петербургской епархии оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. Правда, ранее представители РПЦ заявляли о том, что вовсе не прочь забрать себе Благовещенскую церковь полностью, вместе с усыпальницей. Ведь, по их мнению, она предназначена в первую очередь для того, чтобы людям было, где молиться. Однако, по закону не божию, но федеральному, места захоронений, в том числе старинных, могут быть только муниципальными или государственными, и к имуществу религиозного назначения не относятся. А потому усыпальница остается за музеем.

Могила полководца Александра Суворова. Фото: Музей городской скульптуры

- Вместо того помещения, которого мы лишились, нам выделили новое – на Невском проспекте, 19, - поясняют в пресс-службе музея. – Правда, ключей мы пока не получили и этих залов еще не видели. Поэтому сейчас не могу сказать, что там будет за выставка и какие у нас планы. Сначала нам нужно разобраться со всеми документами, осмотреться, и только потом решать, что же мы там расположим.

Как сообщается на сайте Смольного, получить ключи от нового помещения сотрудники музея должны до конца следующей недели. Также в правительстве отмечают, что если учреждению удастся выстроить сотрудничество с Центром искусства и музыки Библиотеки имени В.В.Маяковского, расположенном напротив, то город получит новый музейно-библиотечный кластер.