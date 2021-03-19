«Уралсиб» запустил коммерческую ипотеку для физических лиц. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Банк «Уралсиб» предлагает ипотечную программу на приобретение коммерческой недвижимости для физических лиц, в том числе – являющихся индивидуальными предпринимателями или собственниками бизнеса.

Кредит предоставляется на покупку строящейся или готовой коммерческой недвижимости в многоэтажных зданиях в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях у аккредитованных банком застройщиков.

Сумма кредита – от 3 до 20 млн рублей. Срок кредита: от 3 до 15 лет – заемщики, работающие по найму, от 3 до 7 лет – собственники бизнеса или индивидуальные предприниматели. Минимальный первоначальный взнос – 30%. Процентная ставка – от 8,99%. Залог – приобретаемый объект недвижимости или права требования по ДДУ.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

Общие условия кредитования физических лиц (граждане РФ в возрасте от 18 до 70 лет, наличие постоянной или временной регистрации на территории РФ, стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев) на приобретение нежилого (коммерческого) помещения в многоквартирном доме у юридического лица-застройщика, входящего в список Ключевых партнеров банка, по договору купли-продажи (юридическое лицо должно быть первым собственником жилого помещения, на которое оформлено право собственности); договору участия в долевом строительстве; договору уступки прав требования, где цедентами не могут выступать физические лица и инвестиционные фонды, в том числе их управляющие компании (максимальное количество уступок – одна) по программам «Ипотека на первичном рынке», «Ипотека на вторичном рынке»: процентная ставка от 8,99% до 11,99% годовых за пользование кредитом устанавливается в зависимости от наличия/отсутствия страхования жизни и риска потери трудоспособности заемщиков, а также категории заемщика.

Минимальная сумма кредита – 3 000 000 руб. Валюта кредита – рубли РФ. Срок кредита – от 3 до 15 лет (включительно) для заемщиков, работающих по найму; от 3 до 7 лет- для собственников бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Максимальная сумма кредита: 20 000 000 руб. Регион нахождения приобретаемой недвижимости: г. Москва и Московская область, г. Санкт-Петербург и Ленинградская область

Дополнительные расходы: страхование жизни и трудоспособности заемщиков, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (перечень рекомендованных страховых компаний размещен на сайте Банка uralsib.ru; тарифы устанавливаются страховой/оценочной компанией), нотариальное заверение документов (при необходимости). Обеспечение – залог/залог прав требования приобретаемого объекта недвижимости, удовлетворяющего требованиям Банка. Минимальный первоначальный взнос – 30%.

Досрочное погашение кредита без ограничений. Подробная информация по условиям кредитования – www.uralsib.ru или по телефону 8-800-250-57-57. Тарифы действительны на 15.03.2021. Изменение условий кредитования производится Банком в одностороннем порядке. Не является публичной офертой. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015.