Пять мифов о смартфонах, в которые зря верят петербуржцы. Фото: unsplash.com.

Принцип работы смартфона и любого другого высокотехнологичного гаджета не объяснишь за чашечкой кофе. Проще сформулировать несколько советов и назвать их правилами, чтобы затем они переросли в городские мифы и легенды о смартфонах. С годами таких «нетленок» накопилось немало, а смысл даже того, что когда-то было правдивым, исказился. Вместе с экспертами МТС мы собрали самые популярные мифы. Проверьте, насколько заблуждаетесь вы.

Миф 1. Чем больше, тем лучше: смартфон с «большим» аккумулятором дольше работает

Популярное суждение, которое одновременно верно и нет. Если сравнить два приблизительно одинаковых по характеристикам смартфона с аккумуляторами на 2000 и 5000 мАч, второй определённо будет работать дольше. Но на моей памяти встречались «живучие» аппараты с батареей на 2500 мАч и монстры с 8000 мАч, которые садились к вечеру. По факту на продолжительность работы влияет совокупность аппаратной начинки, софта и батареи.

В случае же процессора в вашем смартфоне, оценивая его энергопотребление, на цифры вообще смотреть вредно. На всех ценниках указана тактовая частота, в то время как далеко не только от неё сейчас зависит «прожорливость» процессора. Гораздо более полезно знать про техпроцесс изготовления, который измеряется в нанометрах и определяет минимальную величину элементов устройства. Из двух одинаковых по производительности процессоров с техпроцессом 28 нм и 10 нм последний будет занимать почти в девять раз меньше места, а главное, ему требуется значительно меньше энергии для выполнения тех или иных задач.

Вывод простой: если хотите гарантированно заполучить смартфон-долгожитель, смотрите не только на аккумулятор. При выборе постарайтесь уточнить у консультанта техпроцесс установленного процессора. В крайнем случае по нужной модели эту информацию можно найти в интернете. Чем ниже значение, тем и лучше. Сегодня минимальная планка — 7 нм, 10 нм — это очень хорошо, а среднее значение, пожалуй, — 12—16 нм.

Миф 2. Чем больше, тем лучше — 2: мегапиксели

Примерно схожая ситуация — с мегапикселями в камерах смартфонов. Уже очень давно нет заметного изменения в этом показателе. Большинство топовых моделей не идут дальше 12 Мпикс, а качество фотографий связано с этим числом в малой степени. Дело в том, что в случае миниатюрных камер смартфонов важнее встроенное программное обеспечение для обработки получаемых фотографий. На смартфоне с камерой 10 Мпикс могут быть гораздо более качественные фото, чем на 12 Мпикс. Смотрим на фото, а не на мегапиксели, то есть, придётся приложить усилия и поисать в интернете фотографии, сделанные на выбранный вами смартфон, почитать обзоры.

Миф 3. Заряжать только оригинальной зарядкой

Классическая байка о том, что к смартфонам прилагают лучшие зарядки. Но истина в том, что большинство комплектных зарядок банально дорогие, пусть и качественные, а в магазине мы хотим сэкономить. Хотим и покупаем кабели за 50 рублей и зарядки по 100 рублей за килограмм. Такие зарядки с силой тока 1 А не только медленно заряжают, но и сильно нагреваются во время работы: экономия идёт на вашей безопасности. Если хотите баланса между качеством и ценой, выбирайте добротную стороннюю зарядку минимум за 500 рублей — будет вам счастье с силой тока от 2.1 А.

Миф 4. Бронестекло защитит при падении

Сколько раз друзья доставали из кармана разбитый смартфон и винили себя за то, что не удосужились наклеить бронестекло. Но прикол в том, что стекло чаще бьётся от удара по кромке и углам, а не плашмя. Дополнительное стекло защитит от царапин и потёртостей, но в случае падения гораздо важнее защита боковых граней бампером/чехлом, иначе защита экрана может лопнуть вместе с самим экраном.

Миф 5. Wi-Fi и Bluetooth быстро сажают батарею

Подтвердить этот миф легко. Если положить на ночь смартфон с активным Bluetooth и Wi-Fi, он действительно разрядится к утру значительно больше, чем аппарат с отключёнными беспроводными модулями. Значит, миф правдив?

Нет. Энергию ворует не Wi-Fi, а по умолчанию активное фоновое обновление приложений через Wi-Fi. Чтобы этого не происходило, отключите автоматическое обновление в настройках, и тогда сам по себе Wi-Fi перестанет заметно влиять на расход энергии. С Bluetooth история схожая: без активной передачи данных этот беспроводной интерфейс почти незаметен для батареи. Попробуйте.

Кроме активно используемого интернета, ваш смартфон могут сильно разрядить игры, просмотр видео, постоянный автоматический поиск сигнала в местах слабого приёма. Внешний аккумулятор спасёт вас от неожиданного отключения гаджета.

Теперь можно сказать, что курс молодого бойца вы прошли. Попробуете выбрать себе смартфон, вооружившись новыми знаниями?