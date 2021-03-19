Мощный пожар со взрывом произошел на стройке на севере Санкт-Петербурга

Шесть бытовок загорелись на стройплощадке на севере Петербурга. Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге загорелись бытовки на строительной площадке возле корпуса №1, дома №63 на проспекте Королева. В соцсетях появились жуткие видеозаписи, где не только слышно, но и видно взрыв на месте происшествия. Беспокойство местных жителей касалось и того, что рядом располагается школа. Обо всем срочно доложили спасателям МЧС, которые оперативно приехали. Пожару тут же присвоили повышенный ранг №1 БИС. Дело в том, что огонь грозит распространиться на куда большую территорию.

Шесть бытовок загорелись на стройплощадке на севере Петербурга. Фото: СОЦСЕТИ

- По предварительной информации, на территории стройки горят шесть бытовок на общей площади 90 квадратных метров. Огонь ликвидируют 5 единиц техники и 23 человека личного состава, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пока что сведений о пострадавших у спасателей нет. Судя по видеозаписи с места пожара, в момент взрыва там еще находились строители, но на расстоянии. Кажется, что действительно никто не попал под пламя.