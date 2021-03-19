Погода на выходные, 20 и 21 марта 2021, в Санкт-Петербурге: зима не сдается, но весна близко

"КП" узнала, какой будет погода на выходные, 20 и 21 марта 2021, в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

За окном солнце, а на календаре 19 марта. Казалось бы, что до настоящей весны рукой подать, но нет, привет от зимы жители Северной столицы еще увидят. Метеорологи определили, какой будет погода на выходные, 20 и 21 марта 2021, в Санкт-Петербурге.

- Предстоящие выходные, особенно суббота будут достаточно холодными. Скорее всего суббота окажется самым холодным днем во второй половине марта. Ближайшей ночью осадков не будет, но температура опустится до -10...-12 градусов. А днем начнет сказываться влияние циклона, потеплеет до -1..-3, небо затянут облака и начнется снег, - рассказал «КП-Петербург» ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

При этом снегопад, переходящий в метель, о которой уже предупредили в МЧС, окажутся достаточно сильными.

Снег продолжит идти и в воскресенье. В ночь на 21 марта температура будет держаться на уровне -2...-4 градуса, а днем все «раскиснет» - будет от +1 до +3 и с дождем.

Но с понедельника теплый циклон уйдет. Чуть подморозит (до -6 ночью с небольшим снегом и нулевой температурой днем), зато потом начнет теплеть и к пятнице почти придет весна.

- В последние пять дней марта, где-то с 26 числа, есть вероятность того, что начнется то, чего мы все хотим: теплая весенняя погода с дневными температурами +5...+10 градусов, - обрадовал Михаил Леус.

К слову, нынешний март не оказался слишком морозным, как бы это кому ни казалось. Согласно данным метеорологов, температурные показатели за минувшие 18 дней были ровно такими, как им положено по климатической норме.

Впрочем, это уже дело прошлое: впереди настоящая весна.