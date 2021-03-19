Машина полиции попала в серьезное ДТП с «Тойотой» в Санкт-Петербурге

Полицейский "Хендай" столкнулся с "Тойотой" на перекрестке Лиговского и Воздухоплавательной. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге на перекрестке Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы полицейский «Хендай» столкнулся с «Тойотой». Все произошло в 20:05. В соцсетях тут же начали публиковаться фотографии с места происшествия. Судя по снимкам, «Хендаю» досталось прилично – правый бок авто напрочь смяло. Пошли слухи, что служебная машина даже загорелась. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в реальности обошлось без огня, но вот «скорую» все-таки пришлось вызвать.

Два сотрудника полиции получили травмы средней степени тяжести. Фото: vk.com/spb_today

- По предварительной информации, автомобиль «Тойота» двигался с превышением допустимой скорости и встретил на своем пути служебную машину, ехавшую с проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Водитель иномарки не успел среагировать и затормозить. По факту дорожной аварии проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, - рассказывают в Главке.

К сожалению, в ДТП есть пострадавшие. Прибывшие на место медики госпитализировали в больницу трех человек: двух полицейских и 42-летнюю пассажирку «Тойоты». У всех них травмы средней степени тяжести.