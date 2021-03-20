Последние новости на 20 марта 2021 в Петербурге: подготовка к Параду Победы, адреса новой зоны платной парковки и возвращение зимы перед скорой весной

Снег придет в Петербург перед наступлением настоящей весны. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомольская правда» подводит итог минувших суток. Мы собрали все последние новости на 20 марта 2021 в Петербурге и Ленинградской области. Одной из главных тем для города на Неве стало расширение зоны платной парковки.

То, что хотелии сделать еще в 2020 году, не сделали из-за пандемии и незватки денег, реализуют сейчас. До конца 2021-го количество платных машино-мест вырастет вдвое, а площадь зоны увеличится еще больше. Уже есть и точные адреса.

- Мы планируем увеличить количество платных парковочных мест в Центральном районе города на 71 улице, ограниченных Невским проспектом, Воскресенской и Синопской набережной, а также набережной реки Фонтанки, - рассказали «КП-Петербург» в Городском центре управления парковками.

Поделать с этим ничего нельзя. По словам автоэкспертов, платные стоянки принесут центру Петербурга «одни плюсы». Водителям советуют привыкать к новой реальности и относится к изменениям спокойно: «это как дождик, надо смириться».

Расширение зоны платной парковки - неизбежное явление. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Впрочем, не парковками едиными жив город. Так, в Петербург поступила новая партия вакцины от коронавируса и теперь можно будет вновь открыть те прививочные пункты, которые закрывались из-за нехватки препарата. А власти тем временем продолжают готовиться к третьей волне ковида, которая придет с очень большой вероятностью.

Парад Победы должен пройти в обычном режиме. Фото: Артем КИЛЬКИН

Зато есть и хорошие новости. Военнослужащие Западного военного округа провели первую тренировку механизированной колонны техники. Это - шаг к проведению Парада Победы на Дворцовой площади. Он должен пройти в обычном режиме и без прошлогодних ограничений.

Метеорологи пообещали уже скорый приход климатической весны с дневными температурами до +10 градусов (но перед этим немного поморозит и засыпет снегом), а на Финском заливе сняли на видео милую семью тюленей.