16 учеников из Смоленской области отравились в школьной столовой

16 школьников отравились в Смоленской области. СК завел уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственное управление СК России по Смоленской области начало проверку по факту отравления учеников в школьной столовой. С жалобами к врачам обратились сразу 16 человек. Часть из них после оказания медпомощи отправили домой, а других пришлось госпитализировать.

- По предварительным данным, на данный момент в Дорогобужскую ЦРБ обратились 16 учащихся Верхнеднепровской школы N 2 с признаками кишечной инфекции. Шесть детей госпитализированы, состояние средней тяжести. 10 ребят находятся на амбулаторном лечении, - сообщает пресс-служба Следкома.

Сейчас на месте происшествия в учебном заведении работают следователи СК, сотрудники отдела криминалистики, а также прочие надзорные органы. Устанавливается, какая фирма организовывала процесс питания в школьной столовой.

Сотрудники местного управления Роспотребнадзора уже взяли образцы блюд и продуктов для исследования в лаборатории. Назначены необходимые экспертизы, проверяется выполнение санитарных норм работниками пищеблока.

В ходе проверки следователи СК дадут оценку действиям (либо бездействию) школьной администрации.

Уже возбуждено уголовное дело. По статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» виновным грозит штраф до 300 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.