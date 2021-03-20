Судно обеспечения стратегического командования Северного флота «Всеволод Бобров» вышло на ходовые испытания в Петербурге

Судно "Всеволод Бобров" ушло на заводские испытания в Балтийское море. Фото: "Северная верфь".

Второе судно проекта 23120, предназначенное для вспомогательной службы объединенного стратегического командования Северного флота, вышло на ходовые испытания с петербургского судостроительного завода «Северная верфь».

- Судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Класс автоматизации А1 обеспечивает безвахтенное обслуживание. Корпус с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 м, - сообщает пресс-служба «Северной верфи».

Все швартовные удостоверения судна закрыты и 20 марта «Всеволод Бобров» проекта вышел на заводские ходовые испытания. Они пройдут в Балтийском море и продлятся около месяца.

Памятник Всевододу Боброву в Сестрорецке, где семья спортсмена жила до войны. Фото: Википедия (общественное достояние)

Вместе с экипажем на борту судна работает сдаточная команда «Северной верфи» в количестве более 100 человек. Они будут проверять работу главной энергетической установки, а также других систем и механизмов.

Пройдут испытания работы кранов и лебедок в условиях открытого моря (для этого на судне есть система динамического позиционирования). А уже в апреле должны начаться государственные испытания, после чего судно передадут заказчику.

«Всеволод Бобров» - второе судно проекта 23120. А головной - «Эльбрус» - вступил в отряд судов обеспечения службы вспомогательного флота объединенного стратегического командования Северного флота в 2018 году.

Отметим, что судно названо в честь почетного жителя Сестрорецка (ныне - Курортный район Петербурга) Всеволода Михайловича Боброва, единственного спортсмена в истории Олимпийских игр, который был капитаном национальной сборной в футболе и хоккее.