«Переселить бары в кластер на Апрашке»: депутат предложил решение проблемы улицы Рубинштейна

За улицей Рубинштейна давно закрепилась слава шумной и веселой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Проблема улицы Рубинштейна возникла в Петербурге давно и ее обострение происходит с завидной периодичностью. Местные жители, уставшие от шума и соседства с не самыми спокойными заведениями, требуют закрыть самые проблемные из них. А в идеале - переселить бары совсем.

- Для начала надо просто исполнять существующий закон. Сейчас на Рубинштейна около 86 заведений. Около 30 из них - самые вопиющие. Давайте сначала закроем их и посмотрим, что будет, - рассказал «КП-Петербург» депутат, замглавы руководителя муниципального образования «Владимирский округ» Виталий Боварь. - В идеале мне бы представлялось, что разумно найти какой-то кластер, типа той же Апрашки (Апраксина двора - прим.ред.) и стимулировать переезд заведений туда. Бренд «барной улицы», это такой себе бренд. Это СМИ его создали. Да улица приобрела известность европейского масштаба, но местных жителей не очень это радует.

Местные жители хотели бы снизить количество заведений. Фото: Артем КИЛЬКИН

Больше всего обитатели центра города хотят спокойной жизни, что невозможно в соседстве с барами, особенно нарушающими порядок. И если Улица Рубинштейна вдруг (к печали туристов) станет тихим уголком, то сожалеть здесь никто не станет.

- Как представитель местных жителей, я не считаю возможным воспринимать бренд серьезным. Это не Эрмитаж, - отметил Виталий Боварь. - Я бы хотел увеличить до 50 метров санитарную зону от детских и учебных заведений. Это снизит количество заведений и нагрузку на улицу.

Чтобы уменьшить нагрузку, на Рубинштейна сделали зону платной парковки и ограничили въезд транспорта. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В качестве правильных шагов по нормализации обстановки, депутат называет исполнение прямых обязанностей правоохранительными органами и надзорными службами. Прошедший в ночь на 20 марта рейд показал, что некоторые заведения работают без лицензии на алкоголь и наличия кассового аппарата. По идее, их должны закрыть, но нет - все преспокойно функционирует.

- Иногда мы и полиция даже не можем попасть внутрь - дверь закрыта. Наши полномочия ограничены. Но мы будет продолжать бороться за права жителей. Будут еще рейды, будем писать обращения. Будем держать связь с чинами в полиции, которые видят проблему и готовы ее решать, - отметил депутат.

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