«Хотел улететь в Занзибар»: В Пулково задержали гендиректора «Петростроя» по делу о хищении 5,2 млрд рублей у дольщиков

Следствию только предстоит подсчитать число возможных жертв Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге продолжают расследовать уголовное дело о хищении более 5 миллиардов рублей у дольщиков жилых комплексов «Северный вальс», «Чистый ручей» и «Материк». Строительством этих ЖК занимается "Петрострой". Уголовное дело было возбуждено сотрудниками полиции после анализа документов и обращения дольщиков, которые считают себя обманутыми.

В это же время гендиректор "Метростроя" попытался вместе с семьей вылететь на курорт в Занзибар. Связано ли это решение с возбужденным уголовным делом - неизвестно. Во всяком случае в самой компании все обвинения в хищениях отрицают, указывая, что некоторые дома уже почти полностью готовы.

Следователи ищут возможных жертв схемы Фото: СОЦСЕТИ

Топ-менеджера "Метростроя" задержали в Пулково, когда он прилетел туда с семьей.

- Юридически ограничений по передвижению у него не было, но с учетом того, что он является фигурантом уголовного дела о Петрострое, следователь ГСУ ГУ МВД принял решение о его задержании по статье 91 УПК РФ, - сообщил "КП-Петербург" источник.

Как стало известно "КП-Петербург", задержание проводили оперативники УЭБиПК ГУ МВД. Сегодня следствие обратится в суд, чтобы избрать топ-менеджеру "Петростроя" меру пресечения. Что касается семьи задержанного гендиректора, то их в передвижениях никто не ограничивал. Полетели ли они в Занзибар без главы семейства - неизвестно.

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