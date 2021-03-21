«Ударной волной выбило стекла»: От взорвавшегося самогонного аппарата пострадали 3-летний ребенок и трое взрослых

На месте происшествия работают спасатели Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Колпинском районе Петербурга взорвался самогонный аппарат. ЧП произошло на девятом этаже многоквартирного дома на улице Пролетараская. На месте происшествия работают полиция, спасатели и врачи.

- В 9-ти этажном жилом доме в одной из квартир на 5 этаже произошла разгерметизация самогонного аппарата без последующего горения. В результате в квартире нарушено остекление, - сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Четырехлетняя девочка госпитализирована с ожогами. Трех взрослых сначала осматривали врачи. Позже одного из них медики отпустили домой, а двух госпитализировали.

- Стекла выбило в двух комнатах одной квартиры, - добавили в МЧС. - Стены не разрушены.

Как стало известно "КП-Петербург", при взрыве кроме трехлетней девочки пострадали 38-летняя женщина, ее 45-летний сожитель и 71-летний пенсионер - дедушка ребенка.

Эвакуация дома из-за взрыва не проводилась.