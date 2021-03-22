Смерть двух жителей Петербурга вывела полицию на точку по розливу паленой водки

Суррогатный алкоголь разливали в гараже в Купчино. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Двое жителей Купчино стали жертвами суррогатного алкоголя. 11 марта в полицию поступило сообщение о смерти 58-летнего мужчины и его 38-летнего зятя, которые, по словам соседей злоупотребляли спиртным и, видимо, отмечали затянувшийся праздник. Следов насилия на телах найдено не было и эксперты пришли к выводу, что причиной трагедии стала паленая водка.

- Отрабатывая эту версию, оперативникам экономической полиции Фрунзенского района удалось установить место изготовления «паленой» алкогольной продукции. Кустарное производство располагалось в гаражно-строительном кооперативе на Софийской улице и специализировалось в основном на производстве водки, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Причем, производство было явно не промышленного масштаба. В гараже стражи порядка нашли кучу пустых старых бутылок из под водки. Вероятно, из собирали по городу, а потом со шланга наливали внутрь смесь спирта с водой. На выходе получалась разносортица всех торговых марок. Вид бутылок был сомнительным, но непритязательного потребителя волновала только цена.

Всего в гараже было найдено 3,5 тысячи готовой «паленушки», 1000-литровая емкость с готовой смесью, канистры спиртом и множество пустой тары под розлив.

Организаторов производства ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.