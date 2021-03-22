Смольный опубликовал расписание разводки мостов с 22 по 26 марта в Петербурге

Семь мостов разведут с 22 по 26 марта в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается технологическая разводка мостов для подготовки к летнему сезону. Так, несколько переправ проверку уже прошли. Теперь, с 22 по 26 марта 2021 года каждую ночь в городе будут разводить еще по одному-три моста. Всего за неделю профилактика пройдет на семи переправах.

- Технологические разводки мостов проводятся в целях профилактического обслуживания и проверки готовности разводных пролетов. График может быть немного изменен, - рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Так, в ночь с 22 на 23 марта 2021 года с 02:00 до 05:00 часов будет разведен Большеохтинский мост, а с 02:00 до 04:55 - Биржевой мост.

Следующую ночь с 23 на 24 марта специалисты будут проверять только Дворцовый мост. Его будут разводить дважды с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55 часов.

В ночь с 24 на 25 марта разводка коснется сразу трех мостов: Дворцовый мост с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55, Литейный мост с 01:40 до 04:45 и Тучков мост с 02:00 до 04:55 часов.

С 25 на 26 марта в Петербурге также разведут три моста: Троицкий мост с 01:20 до 04:50, Большеохтинский мост: с 02:00 до 05:00, Володарский мост с 02:00 до 05:45. На выходные дни разводка не намечена.