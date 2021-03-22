Бросили и убежали: Школьники снежками потушили Вечный огонь в Красносельском районе Петербурга

Двое школьников осквернили мемориал в Красном Селе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередной вопиющий случай неуважения к памяти павших в годы Великой Отечественной войны произошел в Санкт-Петербурге. Подростки снова потушили пламя вечного огня. На этот раз пострадал мемориал в Красносельском районе города..

- 21 марта 2021 в 16:39 в полицию поступило сообщение о том, что в Верхнем парке города Красное Село неизвестные затушили пламя Вечного огня, после чего скрылись в неизвестном направлении. Информация была незамедлительно передана в специализированную службу, специалисты которой за короткое время восстановили горение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобалсти.

Стражи порядка просмотрели записи с камер наблюдения, установленных у меморияла и установили, что огонь потушили двое школьников: мальчик и девочка. Первый из подростков слепил снежок и кинул его в горелку.

После этого юные хулиганы сбежали с места происшествия. Сейчас их личности устанавливаются.

Напомним, что это не первое подобное ЧП в Петербурге. Точно такой же случай, на том же месте в Красном Селе произошел в декабре 2020 года. А в феврале 2021-го горелка «утонула» из-за растаявшего в Верхнем парке снега.

Также в декабре снежками был потушен главный Вечный огонь города Петербурге, на Марсовом поле. А в мае 2020 года пламя погасло от рук расстроенной матери двоих детей. Инцидент 27-летняя женщина объяснила неурядицами в семье.

- Я очень прошу прощения, сделала это не нарочно. У меня двое маленьких детей, у нас нет жилья, мы боремся за него. Самый младший сейчас готовится к операции. Я в расстроенных чувствах ехала от мамы. И пыталась заглушить боль и свои страхи. Вы меня простите, я правда сделала это не нарочно. Извините, пожалуйста, - просила прощения женщина.

В итоге ее привлекли к административной ответственности. А могли и к уголовной.

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