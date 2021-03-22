Александр Розенбаум стал председателем общественного совета при УФСИН Петербурга и Ленобласти

Музыкант Александр Розенбаум стал председателем Общественного совета при УФСИН по СПб и ЛО / Фото: УФСИН

Народный артист России и известный музыкант Александр Розенбаум стал председателем общественного совета при УФСИН России и Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В новый состав регионального совета также вошли многие другие видные деятели науки, культурны и образования города. Об этом ведомство сообщило в понедельник, 22 марта 2021 года.

- Первое заседание этого года прошло 19 марта. В обновленный состав кроме Александра Розенбаума вошли директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, кинорежиссер Александр Евменов, президент футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев, директор музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая, артист кино и телевидения Андрей Ургант, а также другие почетные горожане Северной столицы, - рассказали в УФСИН.

На заседании также присутствовал начальник УФСИН Игорь Потапенко, который отметил, что члены общественного совета на постоянной основе оказывают различную помощь и участвуют в организации и проведении торжественных мероприятий и праздников для сотрудников, а также для осужденных. Во время посещения учреждений они проверяют то, как содержат заключенных, как им предоставляют медицинскую помощь.

Общественный совет является постоянно действующим совещательным органом при начальнике УФСИН. Основной целью Совета является привлечение общественности к участию в решении стоящих перед уголовно-исполнительной системой задач по защите прав и законных интересов сотрудников и ветеранов УИС, осужденных и подследственных.

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