Aizek станет куратором проекта «Креативная неделя» в СПбГУПТД. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна анонсировал запуск проекта под названием «Креативная неделя», который пройдет с 22 по 28 марта в университетском пространстве, направленном на развитие креативной экономики в регионе «Точка кипения – ПромТехДизайн» на Садовой улице, 54. Проект поможет творческой молодежи и начинающим авторам найти поддержку своим идеям среди предпринимателей, дизайнеров, архитекторов, художников, разработчиков и журналистов, развить творческое мышление и найти пути реализации собственного проекта или стартапа.

В рамках проекта «Креативная неделя» петербургский художник и предприниматель Михаил Анощенко, известный в арт-сообществе под псевдонимом Aizek, станет куратором мультимедийного хакатона по визуальному искусству для молодых художников.

Основатель агентства Antireal, создающего маски и фильтры в дополненной реальности, медиа-художник, эксперт в AR - реальности и генеративной графике Михаил Анощенко создавал мультимедийные проекты для таких глянцевых изданий, как британский Tatler, Vogue, представлял публике уникальные визуальные шоу и показы в петербургском Планетарии №1.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Благодаря совместной работе СПбГУПТД и Михаила Анощенко, петербургские студенты, изучающие аудио-видео технологии и нуждающиеся в освоении генеративной real-time графики, смогут предложить свои визуальные проекты, лучшие из которых будут экспонироваться на 15-метровом светодиодном экране на выставке Universum, которая будет проходить с 18 марта по 19 апреля в УТК «Севкабель».

Интерактивная выставка Universum - мультимедийное пространство на территории «Севкабель-Порт» в Санкт-Петербурге, разделенное на тематические зоны, оформленные современными медиа-артистами двух столиц. Каждый гость выставки станет исследователем вселенной аудиовизуального, дружелюбного и технологичного искусства.