Угроза грядкам: Грунт из петербургских магазинов может оставить дачников без урожая

"Общественный контроль" предостерег садоводов от некачественного грунта. Фото: Артем КИЛЬКИН

Весна – жаркое время для заядлых огородников. Они уже вовсю готовятся к дачному сезону и занимаются рассадой. Но урожай будет зависеть не только от опыта садовода, но и от качества грунта. Сегодня купить его в фасованных пакетах не составляет труда – они продаются не только в специализированных магазинах, но иногда даже в обычных супермаркетах. Вот только плохая земля может поставить под угрозу весь урожай. Петербургская общественная организация потребителей «Общественный контроль» проверила в лаборатории образцы грунта с прилавков городских магазинов. И выяснила, что в шести из десяти пакетов почва оставляет желать лучшего.

ПРАВИЛЬНЫЙ ГРУНТ

Любому садоводу известно, что правильный грунт – тот, где сбалансированы питательные вещества. Но эта продукция не подлежит обязательной сертификации, а значит, ее практически не проверяют.

– Этим и пользуются некоторые недобросовестные изготовители. Одни занижают долю основных компонентов: азота, фосфора и калия. Другие фасуют смеси без лабораторного контроля, нарушая соотношение питательных веществ, что может также пагубно отразиться на всхожести семян и силе рассады, – рассказывают в «Общественном контроле».

К слову, азот, фосфор и калий – «три кита» хорошего грунта. Без первого макроэлемента невозможно развитие растения, поэтому его недостаток просто губителен для урожая. Фосфор участвует в фотосинтезе, в регуляции дыхания растений, он ускоряет прорастание семян и помогает правильному формированию корневой системы. А калий, в том числе, повышает устойчивость к холодам и различным заболеваниям растений.

Еще одна важная характеристика – кислотность (pH). Большинству растений требуется слабокислая и нейтральная почва. А если pH высокая, то пострадать могут даже самые неприхотливые.

При этом в государственном стандарте для грунта не указаны параметры кислотности и соотношение азота, фосфора и калия, ведь для разных растений необходимо разное их соотношение. Однако на упаковке с грунтом производители все равно обязаны писать информацию о составе. И тут у специалистов лаборатории возникли вопросы ко многим образцам.

БУДЕТ ЛИ УРОЖАЙ?

Сомнения вызвала марка «Народный грунт». Там азота было в шесть раз меньше, чем указано на упаковке. В образце под названием «Садовая земля» нашли дефицит калия – его было почти в два раза меньше заявленного. Этот грунт также оказался более влажным, чем это предусмотрено техническими условиями.

– Переувлажненный грунт будет недостаточно рыхлым, слипшимся, а значит, у корней растения не будет возможности в нем дышать, – отмечает член Королевского общества садоводов, ученый-агроном Вера Хмелева. – В итоге побег из-за недостатка воздуха в корневой системе будет ослабленным, не сможет полноценно расти.

Результаты проверки грунта от "Общественного контроля". Фото: spbkontrol.ru

Вызвал опасения у специалистов и грунт под маркой «Geolia» довольно высокой кислотностью – 4,6.

– Такая высокая кислотность будет препятствовать поступлению питательных веществ в семена овощных и других культур, есть риск того, что семена в таком кислом грунте вообще не взойдут, – говорит Елена Завьялова. – Овощные культуры предпочитают почву с уровнем кислотности, близком к нейтральному, – от 5,5 до 7 единиц. Особенно это касается лука, чеснока, перца, баклажанов, огурцов.

А вот томаты, например, растут в более широком диапазоне pH – от 5 до 8 единиц. Чем выше показатель pH, тем более щелочной является земля, а чем он ниже – тем грунт кислее.

– И в том и в другом случае растения будут плохо развиваться, причем в слишком кислой почве рассада может и вовсе не взойти, ведь в такой среде угнетается рост корней, а поглощение элементов питания из почвы замедляется, – добавляет Елена Завьялова.

Еще два образца и вовсе признали фальсификатом, поскольку три основных показателя вообще не соответствовали данным на упаковке – они были существенно занижены. Это «Готовый грунт для рассады» и «Почвогрунт KEVA bioterra для томатов, перцев и баклажанов». Самые небольшие замечания получил грунт «Смесь торфяная «Велторф» для кактусов» – почва оказалась немного влажноватой и кисловатой.

МОЖНО БРАТЬ

И все-таки огороды под Петербургом не останутся без урожая, ведь специалисты нашли и хорошие образцы земли. Проверку прошли четыре образца – грунт питательный торфяной «Питэр Пит», грунт универсальный для всех видов растений «Агрикола», почвогрунт торфяной для выращивания огурцов, кабачков, патиссонов «Morris Green» и «Живая земля. Для рассады специальный № 1 «TERRA VITA».