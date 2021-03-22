Презентация и автограф-сессия: Гузель Яхина представит в Доме книги новый роман «Эшелон на Самарканд»

Гузель Яхина - самая яркая дебютантка в истории российской литературы новейшего времени.

В Доме книги на Невском, 25 марта в 19.00, состоится презентация книги Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд».

Роман «Эшелон на Самарканд» один из самых ожидаемых книжных новинок 2021 года. Это художественно осмысленная картина голода в Поволжье. Роман путешествие, который строится на преодолении и вере в человека, сплетении культур, народов и судеб. Настоящая одиссея в декорациях разрушенной страны в первые годы советской власти.

Действие романа происходит в 1923 году на одном из «поездов Дзержинского». Начальник эшелона Деев и комиссар Белая эвакуируют пять сотен беспризорных детей из Казани в Самарканд. Череда захватывающих и страшных приключений в пути, обширная география-от лесов Поволжья и казахских степей к пустыням Кызыл-Кума и горам Туркестана. Палитра судеб и характеров: крестьяне-беженцы, чекисты, казаки, эксцентричный мир маленьких бродяг с их языком, психологией, суеверием и надеждами…

Гузель Яхина - самая яркая дебютантка в истории российской литературы новейшего времени, лауреат премий «Большая книга» и «Ясная Поляна», автор бестселлеров «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои».