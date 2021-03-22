Мошенников на удаленке в Петербурге стало в восемь раз больше

Градус криминала в городе на Неве повысился в 2020 году за счет обманщиков, разгулявшихся в пандемию. Фото: Олег ЗОЛОТО

Криминальную статистику 2020 года озвучил главк Северной столицы. Петербургский главк отчитался перед парламентом об итогах ковидного 2020 года. Об успехах и поражениях полиции «бандитской столицы» России депутатам рассказал врио начальника ГУ МВД по СанктПетербургу и Ленинградской области Дмитрий Баранов.

Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Из его доклада стало ясно, что градус криминала в городе на Неве повысился на четверть за счет мошенников, разгулявшихся в пандемию по квартирам, улицам и киберпространству.

Статистика ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти за 2020 год.

Статистика ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти за 2020 год.

Статистика ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти за 2020 год.

Статистика ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти за 2020 год.

Статистика ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти за 2020 год.

А В ЭТО ВРЕМЯ:

Петербург возглавил рейтинг регионов России по числу угонов автомобилей

Северная столица первая по количеству угонов авто среди регионов России и в 2021-ом.

– Больше всего страховых случаев по риску «угон» за январь и февраль зафиксировано в Северной столице, следом с заметным отрывом идут Москва и Московская область, – сообщают в одной из крупнейших страховых компаний России. – Среди «угоноопасных» регионов отметились Самарская, Орловская и Тверская области, а также Саха (Якутия).

Примечательно, что общее число угонов по России за первые два месяца 2021-го снизилось. В сравнении с пошлой зимой – на 20 процентов. В сравнении же с прошлым декабрем – на целых 50 процентов.

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