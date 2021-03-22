Мошенников на удаленке в Петербурге стало в восемь раз больше

Градус криминала в городе на Неве повысился в 2020 году за счет обманщиков, разгулявшихся в пандемию.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Криминальную статистику 2020 года озвучил главк Северной столицы. Петербургский главк отчитался перед парламентом об итогах ковидного 2020 года. Об успехах и поражениях полиции «бандитской столицы» России депутатам рассказал врио начальника ГУ МВД по СанктПетербургу и Ленинградской области Дмитрий Баранов.
Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга
Из его доклада стало ясно, что градус криминала в городе на Неве повысился на четверть за счет мошенников, разгулявшихся в пандемию по квартирам, улицам и киберпространству.
Статистика ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти за 2020 год.
Статистика ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти за 2020 год.
Статистика ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти за 2020 год.
Статистика ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти за 2020 год.
Статистика ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти за 2020 год.
А В ЭТО ВРЕМЯ:
Петербург возглавил рейтинг регионов России по числу угонов автомобилей
Северная столица первая по количеству угонов авто среди регионов России и в 2021-ом.
– Больше всего страховых случаев по риску «угон» за январь и февраль зафиксировано в Северной столице, следом с заметным отрывом идут Москва и Московская область, – сообщают в одной из крупнейших страховых компаний России. – Среди «угоноопасных» регионов отметились Самарская, Орловская и Тверская области, а также Саха (Якутия).
Примечательно, что общее число угонов по России за первые два месяца 2021-го снизилось. В сравнении с пошлой зимой – на 20 процентов. В сравнении же с прошлым декабрем – на целых 50 процентов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Средняя сумма взятки выросла в три раза в Петербурге в 2020 году
За год полиция раскрыла 488 коррупционных преступлений (подробности)
Более 350 килограммов наркотиков изъяла полиция в Петербурге за 2020 год
Также закрыты 24 интернет-магазина по торговле веществами (подробности)