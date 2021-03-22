Амнезия, клинические смерти и разрушение мышц: как живут петербуржцы, перенесшие COVID-19

Эпидемия коронавируса в Санкт-Петербурге все еще не закончилась. Фото: Артем КИЛЬКИН

Эпидемия коронавируса в России длится вот уже больше года. Регионов, городов, деревень и поселков, где не «погулял» бы новый коронавирус, практически не осталось – сильнее же всего пострадали две столицы, Москва и Санкт-Петербург.

«БОЛЕЗНЬ ВЦЕПИЛАСЬ В РЕБЕНКА МЕРТВОЙ ХВАТКОЙ»

В Санкт-Петербурге с начала эпидемии заболело больше 380 000 человек – и это только те, кто попал в официальную статистику. Город, конечно, готовили к наплыву больных заранее – но такого масштаба и таких последствий не мог заранее представить никто, ни рядовые инфекционисты, ни чиновники Смольного. К тому же вирус оказался коварен. Так, поначалу считалось, что он никак не влияет на детей. Однако практика показала – это не так.

- Нашему маленькому пациенту на тот момент, когда он попал на больничную койку, исполнилось всего несколько часов, - рассказывает заведующая инфекционным отделением № 7 детской больницы имени Филатова Татьяна Вишневская. – Он родился у мамы с официально подтвержденным коронавирусом, и буквально в первую же секунду жизни стал контактным.

Всего с начала эпидемии в Северной столице заболело больше 380 000 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам Вишневской, ребенок даже не успел получить имя. При оформлении в его медицинский карточке написали просто: «Мальчик». Персонал, конечно же, переиначил все по-своему и прозвал младенца Малышом – как в сказке «Малыш и Карлсон».

- У него тоже все закончилось хорошо, - рассказывает Татьяна Владимировна. – Он и болел-то в легкой форме, плюс мы ему сразу назначили лечение, так что все сложилось благополучно. Но случай, согласитесь, очень примечательный.

Как выяснилось в дальнейшем, даже те дети, которые сам «ковид» перенесли очень легко, либо совсем бессимптомно, не застрахованы от тяжелейших осложнений. Самым сложным пациентом в больнице Филатова стал десятилетний мальчик, у которого SARS-CoV-2 заразилась вся семья. Болезнь ребенок перенос легко – только немного потемпературил – а спустя две недели, когда все симптомы пропали, его состояние внезапно начало стремительно ухудшаться.

- Поначалу ему поставили кишечную инфекцию, но оказалось, что это был мультисистемный воспателительный синдром, - вспоминает Татьяна Вишневская. - Мы уже знали, что такое существует – его выявляли у детей в Италии, Испании, Англии. У нас такие пациенты появились летом. Этот мальчик стал последним. Мы лечили этого мальчика очень долго – где-то месяц он у нас пробыл. Его била лихорадка, у него перестала сворачиваться кровь, анализы показывали очень нехорошие изменения в организме. К счастью, у нас оказались нужные препараты – не всегда и не все их имеют, но нам вот повезло. Так что этого мальчика мы поставили на ноги, хотя болезнь и вцепилась в него мертвой хваткой.

«БЫЛ УВЕРЕН, ЧТО ПОПАЛ В АВАРИЮ»

Совсем недавно похожий случай произошел в Детском научно-клиническом центре инфекционных болезней. Под «удар» инфекции попала девятилетняя девочка. С того света ее вытаскивали сразу две бригады врачей. По словам медиков, до того, как переболеть коронавирусом и пострадать от мультисистемного воспалительного синдрома, ребенок ничем не болел – теперь же девочке, вполне вероятно, понадобится ставить кардиостимулятор.

Андрей Адрианов, переболев коронавирусом, столкнулся со странным и тревожным осложнением - у него практически исчезли мышцы на ногах. Фото: из личного архива героя публикации

Взрослым, конечно, приходится ничуть не легче. Зачастую, заражение коронавирусом приводит к совершенно неожиданным и в чем-то даже аномальным последствиям.

- Одним из самых сложных пациентов у нас был молодой 40-летний мужчина, спортсмен и мотоциклист, который сразу после поступления попал в отделение реанимации, - вспоминает врач-инфекционист больницы имени Боткина Дарья Авдошина. – Это было самое начало пандемии – март 2020 года. У него развилось обширное поражение легочной ткани, он больше месяца провел на ИВЛ. Когда он очнулся и попал к нам на отделение, то он даже не понимал, что с ним произошло, и из-за чего он оказался в больнице - думал, что попал в аварию на мотоцикле.

С мотоциклистом, отмечает Авдошина, инфекционное отделение поддерживает связь до сих пор. Несмотря на то, что с момента его госпитализации прошел уже год, он до сих пор так толком и не восстановился: почти вернулся к повседневной жизни, но все равно требует реабилитационной и психологической поддержки.

А вот у главного внештатного детского кардиолога Петербурга Андрея Адрианова болезнь вообще пошла в какую-то непонятную степь: пока Адрианов лежал в реанимации (он заболел еще в ноябре прошлого года), вирус понемногу «обгладывал» его ноги. Этот процесс называется «цитолиз» - разрушение мышечной ткани.

30-летнему Антону Димову, пережившему 15 клинических смертей за одну ночь, врачи также поставили диагноз "COVID-19". Фото: из личного архива героя публикации

- В реанимации у меня как-то случайно сползло одеяло, и я случайно увидел свои ноги, - рассказал «Комсомолке» медик. – У меня ниже пояса в буквально смысле слова «сошли» все мышцы. Остались только кости, обтянутые почерневшей кожей. Вот такого я ни разу в жизни не видел и не испытывал.

Сейчас Адрианов долечивается дома – болезнь отступила, но ничего еще не закончилось. Полный жизни и сил мужчина, каждое утро совершавший долгие пробежки, чтобы «разогнать по мышцам кровь» едва-едва начал тренироваться самостоятельно ходить по лестнице. На улице не был еще ни разу – есть риск, что ослабевшие ноги просто не выдержат серьезных нагрузок.

В красной зоне лечился и 30-летний Антон Димов: в начале марта он «прославился» на всю страну тем, что всего за одну ночь пережил 15 клинических смертей. Умирать и воскресать мужчину заставило тяжелое врожденное заболевание – но свою лепту внесла и «коронавирусная» пневмония, которую ему поставили врачи.

Итальянский цирк Togni квартирует в Петербурге вот уже практически год - и успел неплохо здесь прижиться! Фото: пресс-служба Цирка на Фонтанке

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Слоны и тигры привыкли к Петербургу

Тяжело перенесли коронавирус и артисты итальянского цирка Togni, прилетевшие на гастроли в Санкт-Петербург еще в прошлом году. Правда, здесь речь идет уже не о физических последствиях, а о моральных страданиях: после того, как границы закрылись, вся цирковая труппа, включая животных – бизона, кенгуру, аллигатора, тигров, слонов, зебру, всего 25 «голов» - оказалась в буквальном смысле слова заперта в Северной столице. Для артистов, конечно, создали все условия: их поселили в гостинице, а зверей поставили на баланс и, в частности, разрешили иногда «выгуливать» слонов на заднем дворе цирка. Но все равно – тоска по Родине, признавались они корреспонденту «КП-Петербург», просто изматывала и не давала покоя. В итоге цирк так и просидел в городе на Неве практически целый год – первое официальное представление для всех желающих труппа дала лишь в середине марта. Впрочем, как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе цирка, сейчас итальянцы уже ни на что не жалуются: в Петербурге они неплохо освоились и теперь не против остаться здесь насовсем.