«Пес дымился - такое зрелище не каждый взрослый выдержит»: Бабушка рассказала, как ее внучка пережила смерть любимого питомца от удара током на улице

Ребенка заберет к себе бабушка Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге продолжают разбираться в причинах ЧП в Красном селе, где во время прогулки со своей хозяйкой - ученицей 4 класса Алиной (имя изменено - прим.ред.) страшной смертью погиб щенок. Трагедия произошла 22 марта, когда ребенок с питомцем переходили дорогу. Возле светофора собака упала и стала биться в конвульсиях. Через минуту мучений Джульетта скончалась на глазах ревущей школьницы. Как такое произошло - еще предстоит выяснить, но горожане уверены: во всем виноват светофор, который, предположительно, и ударил током четвероного друга Алины. К этой версии склоняются и другие жители Красного села - "КП" нашла еще четверых жертв того самого светофора.

Семья Алины все это время хранила молчание - трагическая гибель собаки стала большим потрясением для них. И сейчас родственники девочки впервые согласились рассказать о произошедшем. По их словам, причиной смерти 6-месячного щенка действительно стал удар током.

Джульетта была подарком на день рождения ребенку Фото: СОЦСЕТИ

- Когда моя дочь (мама девочки, - прим.ред.) прибежала к месту происшествия, пес еще дымился, вокруг него были оголенные провода, - рассказала "КП-Петербург" бабушка девочки Ирина. - К счастью, внучка не стала трогать собаку в момент удара током, потому что растерялась. А потом ей помогала проходившая мимо женщина.

Ребенок действительно чудом остался цел. Ведь если бы она попыталась взять на руки питомца, то неизвестно, чем это закончилось бы. Физически девочка не пострадала, но вот моральную травму получила серьезную.

Питомец скончался во время прогулки с ребенком Фото: СОЦСЕТИ

- Внучка давно мечтала о собаке, и 4 месяца назад родители подарили ей Джульетту, - призналась "КП-Петербург" бабушка школьницы. - За это время они очень привязались друг к другу.

Родственники Алины стараются максимально отвлечь ее от случившегося, ведь, по их мнению, то зрелище, свидетелем которого она стала, переживет далеко не каждый взрослый, чего уж говорить о ребенке. Бабушка девочки добавила, что у нее тоже есть собака, поэтому Алина временно поживет с ними.

- Мы все делаем для того, чтобы она не уходила в себя, - вздыхает Ирина. - К новому питомцу пока мы не готовы, а дальше посмотрим. Спасибо вам за сочувствие.

На месте происшествия сейчас работают специалисты, которые должны выяснить точную причину трагедии.

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