Почему переболевшим ковидом стоит ехать в санаторий. Фото: санаторий «Дюны».

Даже спустя год после начала пандемии у нас осталось множество вопросов о коронавирусе. Какие последствия он имеет на организм? Что делать после того, как переболел? Что из себя представляет реабилитация и как она различается для разной степени тяжести болезни? На эти и другие вопросы ответит заведующая отделением физиотерапии санатория «Дюны» Марина Косарева. А о бонусной программе расскажет коммерческий директор Николай Калыгин.

Марина Ивановна, хочу начать с общего, но очень важного вопроса. Нужно ли восстанавливаться после коронавируса, даже если переболел им в легкой форме? И как?

- Как правило, легкой формой болеют молодые люди. Нарушения могут быть незаметны: были случаи, когда при легких формах ковида КТ показывала признаки пневмонии. Кроме того, даже у молодых, кто переболел в легкой форме, в будущем возможны осложнения.

Директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина, профессор Олег Аполихин предостерегает: коронавирус влияет на репродуктивную функцию мужчин: снижает продукцию тестостерона и в перспективе может привести к бесплодию. Профессор рекомендует молодым людям регулярно проводить динамический мониторинг репродуктивной функции. У женщин же может развиться гипоксия эндометрия матки, что увеличивает риск тяжелого течения беременности.

Аполихин рекомендует принимать витамин C, цинк, каратиноиды — эти вещества защищают функцию клетки. В первую очередь это Ацетил L-карнитин, Цитофлавин, препараты пангамовой кислоты. Обязателен витамин Д3 — он влияет на содержание кальция, иммунную систему, гормоны.

Задача реабилитации — восстановление работы органов и систем. Поэтому, резюмирую вышесказанное: да, после любой формы коронавируса нужна реабилитация, чтобы не допустить развитие фатальных для организма последствий.

Есть ли какой-то срок, в который надо пройти реабилитацию после коронавируса?

- Сроки реабилитации определяются течением болезни. Реабилитация начинается еще в больничной палате — это первый этап. Второй этап — стационар. Третий — поликлиника и санаторное лечение.

В санаторий можно ехать, когда нет острого процесса, угрожающих состояний со стороны сердечно-сосудистой системы, человек может сам себя обслуживать, физически активен. При легкой форме коронавируса санаторное лечение, опять же повторюсь, будет эффективной профилактикой нежелательных последствий.

Фото: санаторий «Дюны».

Из чего состоит реабилитация от ковида и какие программы есть конкретно в санатории «Дюны»?

- Санаторно-курортная путевка включает в себя медицинскую, психологическую и социальную реабилитацию. Среди наших задач — восстановление функции легких, сердечно-сосудистой системы, улучшение микроциркуляции крови и микрососудистого кровообращения, повышение кислорода в крови, восстановление мышечной силы, а также баланса и координации движений, повышение толерантности к физическим нагрузкам, улучшение психо-эмоционального состояния и восстановление сна.

Различаются ли ваши программы в зависимости от степени тяжести перенесенной болезни?

- Лечение для каждого пациента мы подбираем индивидуально. Обращаем внимание на выраженность основного синдрома и дополняем программу процедурами общего воздействия.

Расскажите поподробнее о процедурах по реабилитации после COVID-19 и о том, как именно они помогают в восстановлении организма?

- При коронавирусе в первую очередь нарушается альвеолярно-тканевый обмен: весь организм находится в состоянии гипоксии — недостаточно снабжен кислородом. Для уменьшения остаточных воспалений в легких мы назначаем физиотерапию (УВЧ, электрофорез, ультрафонофорез, лазеротерапию), дыхательную гимнастику, ЛФК, массаж грудной клетки.

Для восстановления сердечно-сосудистой системы ключевая процедура — озонотерапия. Она улучшает содержание кислорода в крови и уменьшить воспалительные процессы в организме. Возможно три способа введения озона: внутривенно (через капельницу), подкожно (мезотерапию) и с помощью клизм. При внутривенном введении уже после первой процедуры уходят головокружения, тяжелые утренние подъемы. Но у этого способа есть противопоказания: специалист определит, подходит ли он конкретному пациенту.

Также эффективная процедура восстановления — сухие углекислые ванны. Углекислота улучшает работу сердечной мышцы, кровообращение, активизирует подкорковые системы головного мозга, которые возбуждают дыхание. Кроме того, сухие углекислые ванны не имеют противопоказаний.

Положительное действие на организм имеет лазеротерапия — накожное облучение крови. Закрепляем эффект кислородными коктейлями.

Для улучшения кровообращения в самых мелких сосудах мы используем магнитотерапию. Если состояние пациента позволяет, назначаем гидротерапию — ножные или полноценные ванны: соляные, скипидарные, хвойные. Последние также очень хороши для восстановления обоняния.

Для улучшения психо-эмоционального состояния используем транскраниальную электростимуляцию (ТЭС). Процедура похожа на электросон: электроды подключаются на область лба и затылка и подают электронные колебания здоровой нервной клетки. Очаги воспаления подстраиваются под эти колебания. Результат: улучшается сон, снижается болевой синдром, нормализуется работа надпочечников, щитовидной железы, половых органов.

Для иммуномодуляции подойдут соляные пещеры, ультрафиолетовое облучение и массаж.

Фото: санаторий «Дюны».

Верно ли, что после ковида нужна не только медицинская, но и психологическая реабилитация.

- Совершенно верно. Одно из последствий перенесенного коронавируса — тревожный синдром. Организм входит в состояние устойчивого стресса: психоэмоциональное истощение может привести к астении. Поэтому основную терапию мы дополняем ландшафтотерапией, фиточаем.

Рекомендуется ли после ковида ходить на фитнес, в баню? Через какое время после выздоровления?

- Можно, если состояние пациента позволяет. Для восстановления рекомендуются аэробные нагрузки, которые направлены не на выносливость (как анаэробные), а на повышение тонуса и силы. Фитнес, пилатес, йога, дыхательная гимнастика, скандинавская ходьба показаны для восстановления после коронавируса. Также на территории санатория действуют три маршрута для терренкура — прогулок по пересеченной местности. Они различаются по дистанции (450, 780 и 990 метров) и покрытию — асфальт, гравий, песок.

Бани оказывают тренирующий эффект для системы терморегуляции.

Нужна ли какая-то специальная диета при реабилитации после коронавируса и включена ли она в вашу программу?

- При коронавирусе происходит повреждение ЖКТ, поэтому меню программы реабилитации после COVID-19 должно состоять из продуктов и блюд, которые не нагружают ЖКТ. Меню мы составляем по заказной системе и рекомендациям врача.

Какие меры вы принимаете для профилактики COVID-19?

- Соблюдаем все рекомендации Минздрава, Роспотребнадзора. Внутренний регламент работы санатория в условиях распространения COVID-19 включает в себя масочно-перчаточный режим для сотрудников и регулярную сдачу ими тестов на коронавирус, ежедневную уборку дезсредствами дважды в день, обработку кабинетов физиотерапии трижды в день, одноразовые средства, соблюдение дистанции, обработку рук, проветривания, лампы ДЕЗАР и т. д.

Фото: санаторий «Дюны».

Благодарим Вас, Марина Ивановна, желаем успехов. А теперь поговорим с коммерческим директором санатория «Дюны» Николаем Калыгиным. Николай, расскажите, как забронировать у вас проживание?

- Это можно сделать несколькими способами: на сайте, через отдел бронирования (407-17-17), через агрегатор (сотрудничаем с booking.com) или через турагентство («Дельфин», «Алеан», TUI).

За какой срок стоит бронировать отдых?

- Есть те, кто бронирует номер на сентябрь уже в марте. Если брать в среднем, то оптимально бронировать за месяц, в крайнем случае — за две недели.

Есть ли у вас кэшбек-программа? Принимает ли санаторий участие в Государственной программе субсидирования поездок по России?

- Да, есть. По программе держатели карт «Мир» могут получить возврат 20% от стоимости отдыха или лечения в санатории в период с 18 марта до 30 июня 2021 года.

Почему еще стоит бронировать у вас?

- В нашем распоряжении современная лечебная база, закрытая территория, 40 гектаров соснового парка, транспортная доступность — всего 50 минут от Петербурга, расположение прямо на берегу Финского залива, с просторным песчаным пляжем. Здесь же недалеко расположен видовой ресторан «Калипсо». Обстановка в стиле «Прованс» идеально располагает к душевному вечеру или стильному семейному торжеству.