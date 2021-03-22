До конца года в Петербурге высадят 11 тысяч деревьев и пять миллионов цветов

На сегодня в Петербурге готовятся к весне 1,62 миллиона деревьев, высаженных садовниками в разные годы, и бесчисленное количество цветников. Фото: Олег ЗОЛОТО

Город-сад на берегах Невы в последние годы частенько ругают за то, что зелени на улицах становится все меньше, а деревья стригут под ноль. Впрочем, власти обещают Петербургу цветущее будущее: растительности стараются высаживать все больше, а с существующим зеленым фондом стремятся обращаться бережно. Другое дело, что в условиях мегаполиса каждое зеленое дерево уже победа, а потому в ход идет не только классическое упорство, но и современные технологии.

Какие новые зеленые адреса появятся в Петербурге в ближайшие годы? Как этого смогут добиться? И насколько Северная столица зелена сейчас? Обо всем этом рассказали в Комитете по благоустройству.

ОДНО ДЕРЕВО НА ТРОИХ

На сегодня – трудно поверить! – в пятимиллионном Петербурге растет 1,62 миллиона деревьев, высаженных садовниками в разные годы. А вот их диких собратьев, выросших в городе естественным путем, пересчитать пока не смогли, но известно, что они покрывают более 1,3 тысячи гектаров (общая площадь Петербурга составляет почти 144 тысячи гектаров). За зеленые зоны города отвечают крупные учреждения – хозяева парков и садов. Так, например, Русский музей следит за своим Михайловским садом.

За внутриквартальным озеленением следят муниципальные власти. Но самый крупный «держатель» зелени Петербурга – Комитет по благоустройству: именно он заведует всеми городскими территориями ЗНОП (зеленых насаждений общего пользования).

– Каждый год мы высаживаем в зеленых зонах более двадцати пород деревьев и порядка тридцати пород кустарников, – рассказывают в ведомстве. – Конечно, выбираем посадочный материал, адаптированный к условиям северо-запада.

Сирень, каштаны, тюльпаны…уже совсем скоро Петербург вновь зацветет! Фото: Олег ЗОЛОТО

Самые популярные к посадке деревья Петербурга – липы, клены, рябины, березы, ивы, каштаны. Из хвойных в городе охотно приживаются ели, сосны, лиственницы. А вот любимые кустарники Северной столицы более экзотичны: роза разных сортов, кизильник, барбарис, сирень, спирея, акация, боярышник, айва.

Разнообразить состав пород зелени в Петербурге – городе на 60-й параллели северной широты – сложно, а потому порадовать взор жителей и приезжих стараются яркими видами привычных растений. Ставки делают на необычную форму кроны либо цвет листвы и красочное цветение. Акцентов в зелено-серую петербургскую гамму добавляют круглый клен «глобозум», красный клен «шведлера», дуб и декоративная яблоня, тополь с короной в форме пирамиды, плакучие березы, рябины и груши, а также «летающий» боярышник на штамбе – длинной ножке.

Но раскрасить зеленые зоны садовники могут далеко не всегда. Например, в центре Петербурга большинство территорий, покрытых деревьями, – исторические сады и парки, менять породный и видовой состав которых запрещено законом. Здесь главной целью специалистов становится сохранение зеленого наследия. Каждое дерево или куст взамен погибшего высаживают только после согласований с Комитетом по охране памятников.

Более того, шесть дубов из растущих в исторических парках и садах Петербурга являются отдельными памятниками и находятся под федеральной охраной. Эти дубы возрастом старше двухсот лет входят в Национальный реестр старовозрастных деревьев.

Еще пять деревьев претендуют на статус памятника живой природы, заявки по ним направили в особую комиссию в прошлом году. Речь идет об иве в Воронцовском сквере, лиственнице в Удельном парке, а также дубах в пушкинском Отдельном парке, в НГУ имени Лесгафта и в заказнике «Северное побережье Невской губы».

60 ЛЕТ – ПРЕДЕЛ

– Главная задача – максимальное сохранение зелени, а в центре Петербурга – каждого дерева, – объясняют в Смольном.

Но на пути к этой цели без рубок больных или погибающих от старости деревьев не обойтись. Для профилактики и ради безопасности горожан периодически из крон вырезают сухие ветви, в стволах залечивают дупла.

Сухостой отправляют в топку без разговоров. Прореживают и парки, где деревья принялись расти столь густо, что им перестает хватать солнечного света. А вот деревья, пораженные вредителями или инфекцией, сначала пытаются вылечить и, только если терапия не помогает, заносят над ними топор.

Чтобы продлить жизнь деревьям, их подкармливают регуляторами роста, минеральными и органическими удобрениями, а также обрабатывают от болезней и вредителей. Но, несмотря на все старания, в северном мегаполисе предел для лиственного дерева – 60 лет.

Весной 2021 года в городе на Неве зацветут 205 300 тюльпанов (их высадили еще осенью). Фото: Олег ЗОЛОТО

Порой жизнь флоры в городе осложняют свои, древесные, эпидемии. Так, за последние годы в разных уголках Петербурга находили вязы, зараженные графиозом ильмовых – знаменитой голландской болезнью. Лекарства от нее пока не изобрели. Инфицированный вяз погибает всего за сезон в ста процентах случаев. А потому все, что остается, – снести такое дерево и вывезти его остатки, чтобы оно не успело заразить здоровых соседей.

В прошлом году в Северную столицу пришла еще одна напасть – ясеневая изумрудная узкотелая златка. Вредитель успел поразить ясени в парках, скверах и аллеях Петергофа и Ломоносова. Сейчас ситуация под контролем, но состояние ясеней постоянно мониторят.

Пожалуй, самая скандальная «медицинская процедура» в арсенале садовников – обрезка кроны. И если санитарная и формовочная обрезка – когда кроне придают причудливые контуры, – никого не удивляет, то к омолаживающей – когда дерево «зачищают» от ветвей до ствола – частенько возникают вопросы.

– Такой способ стимулирует рост молодых побегов, – объясняют специалисты. – Омолаживающая обрезка нужна взрослым и старовозрастным деревьям, которые теряют свои декоративные качества, вершина кроны которых начинает иссушаться. Полезна она и деревьям, которые могут упасть под порывом ветра из-за разросшейся кроны.

Чаще всего остолбление проводят тополям, которые славятся своей рыхлой древесиной и способностью моментально обрастать свежими веточками. Заодно обрезка не дает им заполнить весь город пухом.

ЦВЕТНИКИ ПО НАУКЕ

Противоположность зеленым «долгоиграющим» деревьям – красочные динамичные цветники. Каждый год садовники удивляют Петербург новыми цветочными картинами на холстах газонов. В 2021-м, например, город украсят цветниками на тему Года науки и технологий.

Цветочная классика Северной Пальмиры – бегония, герань, астра, бальзамин, петуния. Но можно встретить на лужайках города и декоративную капусту, и табак, и гибискус, и плющ, и вербену, и еще много необычных растений с непроизносимыми названиями.

Обновлять цветники принимаются традиционно в конце апреля, чтобы успеть подготовить город к майским праздникам. Первым делом там, где необходимо, высаживают двулетнюю виолу. Благодаря этому весной 2021 года в городе на Неве зацветут 561 170 виол, а также 205 300 тюльпанов (их высадили еще осенью).

Каждый год садовники готовят нечто необычное. Фото: Артем КИЛЬКИН

Когда весенние виолы отцветут, Петербург украсят летние цветы. Всего до конца года в городе высадят 4,2 миллиона цветущих однолетников.

Охотно используют садовники и многолетние цветы, их в 2021-м высадят 33 000. Самые популярные многолетники Петербурга – декоративный лук, медуница, осока, тимьян, шалфей. В отличие от однолетников такие растения требуют к себе больше внимания.

– Полить, промыть, разрыхлить почву, прополоть, обрезать отцветшие соцветия и засохшие стебли, постричь, удобрить, защитить от вредителей и болезней, очистить от мусора, утеплить на зиму, размножить, – перечисляют в комитете. – Очевидно, что многолетние растения требуют значительно больше трудозатрат. А вот период цветения у них непродолжительный – две-три недели. Вот почему полностью заменить однолетние растения на многолетние неразумно.

ПО ГАЗОНАМ НЕ ХОДИТЬ

Зелень не только стелется под ногами петербуржцев, но и стремится ввысь. Для вертикального озеленения города садовники применяют подвесные ящики, цветочницы, всевозможные конструкции с вазонами. Цветами усыпают пешеходные ограждения и фонарные столбы. И в ближайшем будущем, обещает Смольный, разнообразие их увеличится.

Правда, сады на крышах домов и обросшие зеленью брандмауэры в арсенал приемов петербургских садовников пока не входят. Впрочем, вьющиеся виноград и древогубец можно заметить на перголах, шпалерах, ограждениях и стенах некоторых зданий. По последним данным, в городских зеленых зонах порядка 2000 видов лиан.

А вот с контейнерным озеленением у Петербурга не сложилось: из-за сурового климата деревья в кадках используют редко и лишь там, где посадить дерево в почву невозможно. При этом растительность в контейнерах приходится постоянно подкармливать и убирать с улиц на зиму.

Далек Петербург, увы, и от газонов, по которым можно ходить. Прогулки и отдых на аккуратной постриженной травке в парке запрещены региональным законом. Дело в том, что из-за особенностей климата и почвы, а также в целях экономии особо прочные живые ковры с мощными корнями в Северной столице не используют. Обычные же газоны могут пережить визит человека без особых потерь только с середины июля до конца августа: в остальное время в городе они напитаны влагой и уязвимы к каждому шагу.

КСТАТИ:

Инвентаризацию зеленых территорий города на Неве проводит Комитет по контролю за имуществом – каждый год объекты ставят на учет региональной геоинформационной системы на основании заявок. Направить такую заявку может любое заинтересованное в защите зеленой зоны лицо.

Правда, одобрить могут далеко не каждое предложение – для этого ему придется пройти проверку особой группы специалистов. Она включает чиновников, депутатов и муниципалов. Окончательное решение, вносить ли новую территорию в перечень ЗНОП или же вычеркивать ее из списка, принимает парламент.

Сегодня на рассмотрении Законодательного собрания находится законопроект, подготовленный по итогам инвентаризации за 2018 и 2019 годы. Судя по документу, суммарная зеленая площадь Петербурга увеличится.

КОНКРЕТНО:

Городской зеленый фонд Северной столицы включает 2064 объекта площадью более 55 кв. км:

– 88 парков,

– 137 садов,

– 119 бульваров,

– 1720 скверов;

а также 1475 объектов уличного озеленения площадью свыше 20 кв. км.

Насколько жители Северной столицы довольны озеленением города. Фото: Ольга ЖУК

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:

В 2020 году высадили:

– 9756 деревьев,

– 96 980 кустов,

– 5 млн цветов,

– 630 000 кв. м газонов.

В 2021 году высадят:

– 10 932 дерева,

– 65 830 кустов,

– 5 млн цветов,

– 630 000 кв. м газонов.

ЕСТЬ МНЕНИЕ:

Сергей НИКЕШИН, председатель комиссии Законодательного собрания Санкт-Петербурга по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам:

– Уже почти пятнадцать лет мы планомерно работаем над дополнением перечня озелененных территорий Петербурга, которые защищены от застройки. Конечно, в связи с корректировкой этого перечня возникают сложные и спорные ситуации, ведь все подобные изменения находятся под пристальным вниманием и органов госвласти, и общественности благодаря процедуре инвентаризации.

Другой важный аспект сохранности зеленых насаждений – вопрос содержания конкретных садов, парков и придомовой зелени. Необоснованные санитарные рубки, уничтожение деревьев и кустарников при благоустройстве – это серьезная угроза зеленому фонду города. Получается, что территории зеленых насаждений есть, а зелени на них нет. И сегодня эта проблема может быть частично решена с помощью новых региональных законов.

Месяц назад Комитет по природопользованию утвердил городские нормативы качества зеленых насаждений. Это тот документ, на который мы сможем ориентироваться.

НА ЗАМЕТКУ:

Под переделку и восстановление попали:

– Полежаевский парк, 2022-2024 годы – 1,8 млрд руб.

– Южно-Приморский парк, 2020-2021 годы – 95 млн руб.

– Муринский парк, 2022-2024 годы – 752 млн руб.

– парк Академика, 2021 год – 270 млн руб.

– парк Героев-Пожарных, 2021 год – 280 млн руб.

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