Умер Юрий Смирнов, старейший музыкант оркестра БДТ и исполнитель песни "Ваше благородие" из "Белого солнца пустыни"

Умер старейший музыкант оркестра БДТ Юрий Смирнов / Фото: БДТ имени Товстоногова

В Санкт-Петербурге умер Юрий Смирнов, старейший музыкант оркестра Большого драматического театра имени Товстоногова. О кончине композитора и педагога рассказали в театре во вторник, 22 марта 2021 года. Юрию Алексеевичу было 85 лет.

- С прискорбием сообщаем, что 21 марта на 86-м году жизни скончался старейший музыкант оркестра БДТ. Юрий Алексеевич был бесконечно предан нашему театру и пережил с Большим драматическим и счастливые, и непростые годы, был часто занят в спектаклях БДТ, с удовольствием помогал обучать игре на гитаре артистов театра и кино, - рассказали в театре.

В петербургском БДТ Юрий Смирнов прослужил почти 60 лет. Играть в оркестре он начал на гитаре еще в 1964 году, пока учился в Ленинградском государственном институте культуры. Он принимал участие в спектаклях "Три сестры", "Король Генрих IV", "История лошади" по Толстому и многих других.

Также Юрий Алексеевич писал гитарные партии на "Ленфильме" для картин "Рабочий поселок" и "Белое солнце пустыни". Именно в его исполнении звучат аккорды гитары в песне "Ваше благородие".

Юрий Смирнов также был известен, как педагог - его собственная школа гитарной игры пользовалась большой популярностью среди музыкантов.

О месте и времени прощания с музыкантом будет сообщено позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

БДТ имени Товстоногова переедет на другие площадки в Петербурге из-за потопов в подвале и нового ремонта

В театре будут устранять последствия некачественной реконструкции 2011-2014 годов (подробности)

Некультурное дело: при реконструкции БДТ пропал миллион рублей

Следствие выясняет, на чьи счета стекались украденные деньги (подробности)