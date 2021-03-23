Причины смерти композитора Юрия Смирнова: Старейший музыкант оркестра БДТ скончался на 86-м году жизни

Что известно о причинах смерти композитора Юрия Смирнова. Фото: Фото: БДТ имени Товстоногова

«Комсомолка» попыталась узнать, какие были причины смерти композитора Юрия Смирнова. Напомним, старейший музыкант оркестра Большого драматического театра имени Товстоногова и создатель гитарной композиции песни «Ваше благородие» из «Белого солнца пустыни» скончался на 86-м году жизни в воскресенье, 21 марта 2021 года. Эта новость стала шоком для учеников, коллег и поклонников творчества Юрия Алекеевича. О том, что именно подкосило здоровье музыканта, официально не сообщается по этическим соображениям. Однако «КП» удалось узнать, что ничто не предвещало беды.

Композитор отслужил верой и правдой в БДТ почти 60 лет. Как рассказывают коллеги из театра, Юрий Алексеевич трудился там и в последние годы – все так же, бесконечно преданно и с удовольствием. Даже в 85 он воспитывал новое поколение музыкантов в своей школе гитарной игры.

Для гитарного трио Лобановых, учеников Юрия Алексеевича – отца и двух дочерей, известия о трагедии стали ударом. Глава семейства еще недавно созванивался со Смирновым, и все было в порядке.

- Последний раз он приглашал нас поиграть у него на юбилее, но, к сожалению, из-за пандемии этого не случилось. – рассказывает Екатерина из гитарного трио. – Мы преподаем гитару, но продолжали поддерживать отношения, вроде у папы даже рукописные ноты Юрия Алексеевича есть. Папа говорит, что, когда звонил ему в последний раз, то по голосу он был бодр, с энтузиазмом даже составлял программу юбилейного концерта, обзванивал друзей, кто мог поиграть его музыку. Никаких жалоб на здоровье! Юрий Алексеевич – наше с сестрой детство…

Добавим, что о дате и месте прощания с Юрием Смирновым пока не сообщается. Вероятно, это будет исключительно для круга семьи и близких композитора.

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