Последние новости на 22 марта 2021 года в Санкт-Петербурге: Вандалы потушили Вечный огонь, выросший в разы риск заразиться инфекцией и сохранение выплат для инфицированных медиков

"КП" рассказывает о последних новостях в Санкт-Петербурге на 22 марта 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» по традиции собрала последние и самые главные новости на 22 марта 2021 года в Санкт-Петербурге. За третью весеннюю неделю в городе выпало больше 12 сантиметров снега. Как обещают синоптики, во вторник, 23-го числа, в Северной столице уже потеплеет до +6 градусов. Всего же за зиму выпало почти 184 сантиметра осадков.

Юные вандалы забросали снежками Вечный огонь в Красносельском районе. Полиция установила, что это сделали школьники, мальчик и девочка. Их личности пока неизвестны. Спустя некоторое время огонь вновь зажгли усилиями газовой службы. Примечательно, что это второй такой случай в этом году для мемориала в Красном Селе.

Власти Северной столицы решили сохранить денежные выплаты для заболевших коронавирусом медработников на весь 2021 год. Размеры компенсации остались все те же. И еще о COVID-19: губернатор Александр Беглов поручил рассмотреть вопрос о создании в городе памятника всем жертвам пандемии. Кроме этого градоначальник заявил о том, что риск заразиться инфекцией сейчас вырос в разы. Выход – вакцинация и соблюдение мер безопасности.

Неожиданность дня: Александр Розенбаум стал главой общественного совета при УФСИН Санкт-Петербурга и Ленобласти. Музыкант провел первое заседание нового формирования. В состав совета вошли даже директор Эрмитажа и президент «Зенита».

«Комсомолка» узнала расписание разводки мостов с 22 по 26 марта в Санкт-Петербурге. Они будут технологическими в рамках подготовки к летнему сезону. Так что читайте и подстрахуйтесь, в случае чего.

И куда же без обсуждения новых резонансных платежей за лифты в Северной столице. Напомним, за грузоподъемники теперь надо отчислять деньги даже жителям первых этажей. «КП» разобралась, кого конкретно коснется новое правило.