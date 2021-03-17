Прекрасные цветы - круглый год без особых хлопот

Средство разработано на основе природного материала.Фото предоставлено производителем.

В 60 РАЗ БОЛЬШЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Без пышных и ярких цветов мы просто не представляем свои дачи и палисадники!

Именно такого результата можно достичь, если ввести в «рацион» растений ионитный питательный субстрат ЦИОН для цветов. Он укрепляет их корневую систему, снижает стресс при пересадке рассады и помогает легко адаптироваться на новом месте. Благодаря ему цветы рано зацветают и долго цветут. Субстрат подходит и для комнатных, и для садовых растений - однолетних, многолетних, цветущих садовых кустарников. ЦИОН разработан российскими и белорусскими учеными, и одно из его главных предназначений - ускорение почвообразования на бесплодных грунтах и восстановление плодородия истощенных земель.

ЦИОН для цветов эффективно обогащает грунт клумб и розариев микро- и макроэлементами. В этой подкормке содержатся азот и фосфор, калий и кальций, магний и марганец, железо и сера, молибден, бор, натрий, кобальт - питательных элементов в 60 раз больше, чем в самом плодородном грунте! И при этом нет никаких фитогормонов, пестицидов, гербицидов и ускорителей роста. ЦИОН не химическое удобрение, он изготовлен на основе природного минерала, поэтому экологически безопасен. Чтобы обеспечить цветы сбалансированным набором элементов питания, используйте субстрат на любом этапе жизненного цикла растений.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Вносить ЦИОН можно непосредственно в корневую систему цветов и не надо бояться ожога или передозировки. Наоборот, внесение большего количества субстрата повысит эффективность его работы и продлит срок полезного действия.

Если вы выращиваете цветы из семян или луковиц, то смешайте ЦИОН с грунтом в соотношении 1-2 столовые ложки на 1 л, посейте семена или поместите луковицы, полейте водой.

Если пересаживаете рассаду однолетних цветов в открытый грунт, то корневой ком куста рассады опудрите субстратом ЦИОН. Внесите 1-2 столовые ложки субстрата в лунки прямо под корень каждого растения, прикопайте, уплотните землю вокруг стебля и полейте водой.

То же самое при посадке саженцев многолетних цветов. Опудрите ионитным субстратом ЦИОН корневой ком растения. В посадочную лунку под корень внесите субстрат из расчета 30-60 г ЦИОНа на 1 л корневого кома. Если вы сажаете розу, то на полулитровый контейнер достаточно 15-30 г субстрата, а при посадке розы из 2-литрового контейнера - 60-120 г ЦИОНа.

Если у вас многолетние цветы, субстрат и для них будет отличным стимулом к пышному цветению. Если растения небольшие - розы, гортензии, клематисы или пионы, сделайте вокруг каждого углубление на 5-10 см, внесите ЦИОН. Прикопайте грунтом, уплотните, полейте водой.

При подкормке крупных растений (сирени, кустовых роз, сакуры или миндаля декоративного) аккуратно вращательными движениями сделайте острым предметом проколы глубиной 30-40 см под наклоном 45 градусов по периметру приствольного круга. В получившиеся лунки внесите субстрат, присыпьте землей. Расход ЦИОНа зависит от размера и возраста растения. Например, для розы высотой до метра потребуется примерно 200-300 г субстрата, для куста сирени высотой 1-2,5 м 700-1500 г субстрата.

Такую подкормку можно производить в течение всего садового сезона до наступления заморозков. И пока не закончится период полезного действия ЦИОНа, а он составляет 2-3 года, дополнительного питания растению не потребуется, а значит, прекрасные цветы будут долго украшать наши приусадебные участки, палисадники и балконы, радуя всех особой яркостью и пышностью.

Как растут цветы с удобрением "ЦИОН" и без. Фото предоставлено производителем.

НА ЗАМЕТКУ

Приглашаем на выставку «Весенняя флора», которая пройдет 24-28 марта в КВЦ «Евразия» (улица Капитана Воронина, 13, зал № 3, ст. м. «Лесная»).

Во время выставки на фирменном стенде ЦИОН можно получить подробную консультацию и приобрести продукцию со скидкой 10 процентов.

КОНКРЕТНО

Ионитный субстрат ЦИОН можно приобрести в магазинах Санкт-Петербурга «Дачник», «Сияние», «Огород маркет», «Полюшко», «Садовод», «Семена», «Белый налив», «Цветы», «Удача», ТД «Твенти». В Ленобласти в магазинах «Садовый Гном» (Кировск), «Прекрасный зеленый», «Тополя» (Волхов). Кроме того, на маркетплейсах OZON и Wildberries и на сайте zion-rus.com.

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Подготовила: Анна Соколова.