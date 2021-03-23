Территория закрыта для посетителей: Что известно о «вспышке» коронавируса в Мариинской больнице

Петербургские СМИ сообщили о вспышке коронавируса в Мариинской больнице. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В минувший понедельник, 22 марта, появилась информация о «вспышке коронавируса» в Мариинской больнице Санкт-Петербурга. Ряд региональных СМИ сообщили, что новую инфекцию якобы подхватило порядка 1 000 человек – все пациенты, находящиеся на плановом лечении. «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» решила разобраться в ситуации.

Первые сообщения о «вспышке» появились днем 22 марта. В них авторы новостных заметок ссылались на «источники», а также на скриншот сообщения из чата медработников, в котором говорилось, что люди в Мариинке «болеют пачками». Между тем в пресс-службе больницы отмечают – поводов для паники нет.

По словам пресс-службы Мариинки, сейчас территория больницы закрыта для посетителей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- У нас действительно время от времени выявляются «ковид-положительные» пациенты, - рассказали «Комсомолке» в учреждении. – Это связано сразу с несколькими факторами. Во-первых, у COVID-19 есть инкубационный период, так что человек при поступлении может дать отрицательный результат, а через несколько суток – положительный. От этого никто не застрахован. Во-вторых, у нас функционируют платные кабинеты, в каждом из них очень большая проходимость. Поэтому вероятность заноса вируса в больницу не исключена, более того – это если и не вполне нормальное, то совершенно точно ожидаемое и предсказуемое явление.

На данный момент, уточняют в пресс-службе, заболевших коронавирусом в больнице «буквально единицы». Всех вновь выявленных больных в зависимости от тяжести их состояния оперативно переводят либо в собственное инфекционное отделение Мариинки, либо в больницу имени Боткина. Собственно, то самое сообщение в общем чате, на которое ссылаются городские СМИ, по словам пресс-службы, касалось только инфекционного отделения – поэтому масштабы паники как минимум слегка преувеличены.

- Мы действительно перевели некоторые отделения – в частности, хирургические отделения и отделение кардиологии – на особый режим, выдали врачам средства индивидуальной защиты и усилили обработку поверхностей – теперь все, что можно, моется и протирается по восемь раз в день, - констатирует собеседник издания. – Но это связано не с тем, что у нас якобы вспышка, а с тем, что эпидемия никуда не делась. И занос вируса, а также его передача к пациентам, у которых и без этого проблем со здоровьем хватает, все еще возможен. По этой же причине, кстати, мы закрыли эти отделения для посетителей – то есть, это попытка защититься от угрозы внешней, а не внутренней.

По распоряжению Смольного в больнице усилили меры профилактики. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Информацию, озвученную пресс-службой Мариинской больнице, «Комсомолке» подтвердили также в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, курирующего сферу здравоохранения.

- Дано поручение - для профилактики заносов новой коронавирусной инфекции усилить меры контроля и санитарно-противоэпидемического режима в стационаре, - прокомментировали ситуацию в аппарате.

Напомним: во время второй волны эпидемии Мариинскую больницу перепрофилировали под прием пациентов с коронавирусной инфекцией. В таком режиме стационар проработал несколько месяцев. Возобновить прием плановых и экстренных больных удалось лишь в феврале этого года.