«Авто Премиум» организовал экскурсии в своих автоцентрах. Фото: пресс-служба «Авто Премиум».

Группа официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» провела экскурсии в историю автомобильного Петербурга в рамках проекта, посвященного премьере новой ŠKODA OCTAVIA.

Новинке чешской марки – восьмому поколению ŠKODA OCTAVIA - дилеры посвятили целый месяц, акцентируя внимание клиентов на особенностях этого автомобиля. С момента выхода модели на мировой рынок, она собрала множество наград и позитивных оценок авторитетных специалистов и автолюбителей. Одна из последних – победа в международном конкурсе за звание «Лучший семейный автомобиль» по мнению автожурналисток всего мира.

Фото: пресс-служба «Авто Премиум».

Именно внимание разработчиков к потребностям каждого члена семьи сделало этот автомобиль настолько популярным среди самых разных автовладельцев.

Группа официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» не только организовала ценные встречи клиентов с этим автомобилем, но, в последние выходные февраля, провела в своих шоу-румах настоящие экскурсии с профессиональными экскурсоводами. В каждом салоне были созданы тематические зоны, посвященные ŠKODA OCTAVIA, для детей здесь организовали детские площадки с мастер-классами, тест-драйвом, уроками ПДД, и даже вручением первых водительских удостоверений юным автолюбителям.

А для взрослых подготовили авторские экскурсии в сопровождении популярных питерских экскурсоводов и знатоков автомобильной истории Петербурга. Даже профессионалы открыли для себя много нового и неизвестного, совершив виртуальное путешествие в прошлое. Экскурсии были посвящены личному транспорту императорской семьи, истории завоевания автомобилями дорог Северной столицы, автомобилям дореволюционного Петербурга, первым автомобильным шоу-румам, автопарками и гаражам.

Фото: пресс-служба «Авто Премиум».

Насколько первые автомобили были Simply Clever и какие инновации реализованы в новом поколении ŠKODA OCTAVIA, узнали гости дилерских центров, участвуя в необычных мероприятиях «Авто Премиума» в дни, посвященные этому автомобилю.

Мероприятия прошли по индивидуальной записи с максимальной заботой о безопасности и здоровье участников.

Гости смогли лично протестировать новую ŠKODA OCTAVIA, а для семейных пар с детьми организаторы подготовили семейные тест-драйвы на автомобилях, оборудованных детскими креслами, соответствующими возрасту маленьких пассажиров.

Фото: пресс-служба «Авто Премиум».

Подумали дилеры и о любителях онлайн формата. Одновременно с мероприятиями в салонах, в социальных сетях группы «Авто Премиум» размещались видеообзоры с рассказами о Simply Clever решениях, реализованных в новой ŠKODA OCTAVIA, фотоальбомы и видео самих мероприятий, и даже мастер-классы, приуроченные к праздничным дням февраля и марта 2021.

Фото: пресс-служба «Авто Премиум».

Выбрать и забронировать автомобиль можно на сайте дилерских центров.

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Вот уже 26 лет ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум.

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум - это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград в разные годы, в том числе «За 1 место в области маркетинга в регионе Санкт-Петербург», «За 1 место в области маркетинга в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5, Руставели, д. 25, к. 2 и на проспекте Энгельса, 35, выполнены в новых архитектурных стандартах марки и удобно расположены в непосредственной близости к КАД.