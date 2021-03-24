За большой зарплатой и соцгарантиями: почему россияне хотят переехать жить в Петербург

Северную столицу считают городом, где можно сделать карьеру и хорошо зарабатывать Фото: Олег ЗОЛОТО

Как бы ни манили россиян мечты о лучшей жизни и блестящей карьере, большинство граждан все же не готово переезжать в другие города – таких 51%. Однако тех, кто решился выйти из зоны комфорта и все же сменить место жительства, больше всего привлекают Москва, Петербург и Сочи. Об этом сообщается в социологическом исследовании, которое провел сервис по поиску вакансий «Работа.ру». Участниками опроса стали 9 тысяч пользователей по всей стране.

- В результате сложилась вот такая картина: перебраться в Москву желают 22% опрошенных, в Петербург – 14%, и еще 10% - в Сочи, - сообщают авторы исследования. – Также люди готовы переезжать в Краснодар – 8%. Есть в нашем рейтинге еще Калининград, Екатеринбург и Казань. Правда, эти города уже не так популярны. Каждый из них вызывает интерес лишь у 3% россиян.

Также Петербург привлекает россиян развитой инфраструктурой Фото: Олег ЗОЛОТО

Если верить опросу, то причина переезда у большинства людей банальная – всем хочется сделать карьеру и заработать как можно больше денег. Еще один фактор, заставляющий сменить место жительства – развитая инфраструктура. Каждый пятый стремится перебраться в мегаполис именно из-за этого. Однако есть и романтики, которые просто устали от стресса и суеты и хотят переехать поближе к морю, озеру или лесу.

- Те, кто мечтает о головокружительной карьере и большой зарплате, конечно же, едут в Москву и Петербург, - поясняют исследователи. – 75% мечтают жить в столице, еще 63% готовы переехать в город на Неве. Эти же города люди отмечали и с точки зрения развития инфраструктуры. Еще один немаловажный фактор – высокий уровень социальных услуг. Это также манит россиян в Москву и Петербург.

Помимо двух столиц, фаворитом с этой точки зрения стал и Калининград. По мнению опрошенных, в нем тоже есть масса возможностей построить карьеру, да и инфраструктура там в приличном состоянии. Однако кое в чем анклав даже обошел Петербург и Москву. Речь идет о рекреационных ресурсах. Эту причину для переезда в Калининград указали 51% респондентов. Есть чем гордиться и Екатеринбургу. По мнению участников опроса, в этом городе доступны прекрасные возможности для развития детей. Так считают 30% опрошенных.