Петербургский бизнес пожаловался на безуспешные попытки инвестировать в развитие города. Фото: Артем КИЛЬКИН

Представители некоторых строительных компаний Петербурга бьют тревогу. Так, компания АО «Доминант» указала, что вот уже несколько лет не может начать реализацию крупных инвестиционных проектов из-за равнодушия и возможного нарушения законодательства со стороны профильных комитетов. Строительная компания претендует на участки в Московском, Центральном, Курортном и Приморском районах Санкт-Петербурга для строительства гостиниц. Застройщик отмечает, что при реализации проектов петербуржцы получат несколько тысяч новых рабочих мест.

Представители АО «Доминант» отправили в комитет по инвестициям претензионное письмо, в котором указали на неправомерное распределение земельных участков № 18 (возле улицы Стартовой), № 30 (по Синопской набережной) и № 83 (Приморский проспект).

Указанные территории были отданы под застройку стратегическим инвесторам города, однако их статус вызывает у них много вопросов.

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По словам представителей компании, земельные участки № 30 и 83 были переданы «Управляющей компании Аурум Менеджмент» и «Плазе Лотос Груп», которые входят в инвестиционное товарищество, принадлежащее структуре братьев Михаила и Бориса Зингаревичей.

Весной 2016 года городское правительство постановило присвоить данному товариществу статус стратегического инвестора, а указанные земельные участки были отданы на реализацию проектов без торгов.

На основании нового статуса, по информации АО «Доминант», земельные участки без конкуренции получили ООО «Плаза Лотос Груп», ООО «Новый век», ООО «Управляющая компания Аурум Менеджмент», ООО «Вечная крепость», ООО «Стайл-Строй», ООО «Новые территории девелопмент». При этом 2,2 га земли были выделены на Васильевском острове, считающимся среди застройщиков «золотой землей».

Партнеры города намеревались построить на территории два апарт-отеля и конгрессно-выставочный центр, а также добавить крытые общественные пространства. Срок реализации проекта – 2023 год, а его оценочная стоимость - порядка 18 млрд рублей.

Однако в УФАС Санкт-Петербурга установили, что присвоение товариществу застройщиков статуса стратегических инвесторов не было обосновано. Все обозначенные компании располагают уставным капиталом по 10 тысяч рублей, и на их счету до сих пор не было аналогичных проектов. В антимонопольной службе подчеркнули, что присвоение нового статуса группе компаний не соответствуют требованиям закона. УФАС также установила, что вместо обозначенных отелей на участках панировалось построить помещения по принципу долевого строительства.

Законность решения УФАС подтвердил Тринадцатый Арбитражный апелляционный суд. Его постановление сделало необоснованным предоставление указанных земельных участков застройщикам. Но, несмотря на это, Смольный не забрал у группы компаний статус стратегического инвестиционного партнера, оставив за застройщиками право распоряжаться выделенной землей и оградив их от конкуренции.

Похожая ситуация произошла с участком № 18 по Стартовой улице. Земля находится в аренде у ООО «Фомальгаут» - еще одного «стратегического инвестора» города. На территории планируется строительство многофункционального комплекса гостиниц с собственным паркингом и торгово-деловым центром. При этом компания ООО «Фомальгаут» является дочерней структурой «Варимпекс Финанц унд Беталийнгугс Акциенгезельшафт» из Австрии.

Статус стратегического инвестиционного партнера в данном случае также вызывает много вопросов. Компания АО «Доминант» в своем письме, направленном в комитет по инвестициям, указывает, что ежегодный размер арендной платы по проекту занижен минимум в 4,5 раза. При этом реальные цифры не позволили бы компании претендовать на статус стратегического инвестора.

Эксперты также выражают сомнение в том, что проект будет реализован в полной мере. Заявленные ООО «Фомальгаут» инвестиции в размере 1,1 млрд рублей не соответствуют затратам на возведение обозначенного комплекса на 58 960 кв.м. «На уровне расчетов уже создан риск постройки объекта меньшей площади, что ведет к низкой экономической эффективности при использовании городского имущества», - считают специалисты.

Представители АО «Доминант» уверены, что статус стратегического партнерства в данном случае также был присвоен с нарушением законодательных норм. По мнению экспертов, чиновники могли даже не рассчитывать на исполнение проекта в рамках указанных критериев. Сейчас компания просит комитет по инвестициям Петербурга принять меры для создания честной конкурентной среды на строительном рынке города.

Полный текст обращения АО «Доминант» можно прочитать, перейдя по ссылке.