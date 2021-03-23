«Папа подстраховывал - было не страшно»: школьник из Гатчины спас пуделя, провалившегося на прогулке в канализацию

Ребенок не испугался спуститься в колодец на 5-метровую глубину по скользкой лестнице Фото: СОЦСЕТИ

Обычным будничным вечером школьница из Гатчины, как и всегда, выгуливала своего пуделя. Девочка лет 13-ти вела собачку привычным маршрутом, как вдруг, из рук выскользнул поводок, и животное, даже не успев тявкнуть, куда-то испарилось. Юная хозяйка не сразу поняла, что произошло. Ужаснувшись, девочка начала в панике озираться по сторонам. Но, опустив взгляд, увидела люк посреди грунтовой дороги, который при плохом уличном освещении заметить очень трудно.

Когда школьница с опаской подошла поближе, из колодца послышался жалобный скулеж. Сомнений не было – питомец провалился в люк, который почему-то оставили открытым после канализационных работ.

- Помогите, прошу вас! У меня собачка упала вниз! – плакала девочка. К счастью, людей на улице было немало, и они быстро собрались вокруг расстроенного ребенка. Изучив ситуацию, взрослые поняли – четвероногому бедолаге несказанно повезло – он не упал в сточные воды, а приземлился на бетонный выступ. Но все же достать его было проблематично: собачка лежала на глубине пяти метров.

Для надежности мальчика обмотали автомобильными троссами Фото: из архива героя публикации

- Когда это произошло, пришли на помощь люди. Они звонили в МЧС, просили помощи, но на том конце трубки ответил: «Если бы человек упал, то приехали бы, а собака - сами разбирайтесь», - рассказывает в соцсети жительница Гатчины Эльвира Васьковская. – В итоге жители принесли раздвижную лестницу, веревки. Из колодца валил пар, так как наполовину он был заполнен водой с фекалиями. Было понятно, что спуститься и спасти животное сможет человек маленькой комплекции, так как проем узкий.

В итоге доброволец нашелся. Им оказался 13-летний семиклассник Матвей, который в тот момент с родителями возвращался с тренировки. Так как дело было около парковки, то охранники быстро сбегали за автомобильными тросами, дали мальчику куртку, чтобы он не испачкал свою одежду. Потом парня обвязали, закрепили, и он начал спускаться по лестнице в зловонный коллектор. За тем, чтобы не произошло непоправимое, следили все собравшиеся, в том числе отец ребенка.

- Папа держал меня, когда я спускался, - рассказывает бесстрашный мальчик корреспонденту «КП». – Рядом стояли еще несколько мужчин на случай, если надо будет помочь. Если честно, я был уверен, что все будет хорошо и потому был спокоен.

Однако опасности еще поджидали юного смельчака. Когда Матвей уже спустился и попытался снять испуганную собаку с бетонного уступа, то чуть не свалился вниз.

13-летний Матвей считает, что ничего особенного не совершил. Говорит, просто пожалел животное Фото: СОЦСЕТИ

- Там было очень скользко. Я не мог достать собачку, и нам пришлось двигать лестницу. Она, кстати, жутко шаталась, - рассказывает мальчик. – В этот момент я чуть не упал, но в итоге достал собаку. Она сначала боялась, не давалась в руки, но я решил действовать быстро. Схватил ее и крепко-крепко прижал к себе. Я вообще очень люблю животных, поэтому рад, что смог помочь той девочке.

После того, как Матвей отдал пропахшего канализацией, но живого и здорового песика перепуганной хозяйке, смельчака благодарила не только она, но и все, кто в тот момент был рядом. Сам же школьник, как и полагается таким отважным людям, не считает, что совершил какой-то особенный поступок.

- Я действовал не один, мы там большой командой работали, - с гордостью отмечает школьник.

Однако жители Гатчины считают успешное завершение спецоперации «Пудель» заслугой исключительно Матвея. До сих пор под постом с описанием поступка школьника появляются восторженные комментарии. Матвей скромно отвечает на них: «Спасибо».