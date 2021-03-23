Жители Северо-Запада оформили кредиты на 1 триллион рублей

Доля ипотечного кредитования выросла почти на 3% в сравнении с 2019 годом. Фото: freepik.com

Программа господдержки граждан по ипотечному кредитованию дала свои плоды. Об этом говорят данные прошлого года. По итогам 2020 года общий кредитный портфель Северо-Западного банка вырос на 18,5% и превысил 1 трлн рублей. Общий рост составил 18,5%, по Петербургу и Ленобласти — 21% и 22% соответственно. Из огромной суммы жители Северной столицы оформили почти половину (48%) всего розничного портфеля банка в СЗФО, а это 490 миллиардов рублей.

На что берут деньги?

- Конечно, драйвером 2020 года стала ипотека, поставив рекорды за последние несколько лет по количеству и объему выданных кредитов. В первую очередь, это связано с запущенными в прошлом году антикризисными программами господдержки и акциями банка с возможностью дополнительно снизить годовую ставку — комментирует председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо. — За счет такого высокого спроса несколько изменилось распределение долей в общем кредитном портфеле банка. Так, доля ипотечного кредитования выросла почти на 3% в сравнении с 2019 годом.

Да и сейчас лидерство ощутимо: 60,8% от всех кредитов Северо-Запада. Причем эта сумма выросла на 24% и достигла 619 миллиардов рублей. В Санкт-Петербурге — на 25% (до 358,6 миллиардов рублей), что составило 58% всего ипотечного портфеля Северо-Западного банка. В тройке лидеров по темпам прироста — Ленинградская (32%), Мурманская (29%) и Псковская области (26%).

На втором месте по приоритетам потребительские кредиты — 29,8% от общего портфеля банка. А это на 13% больше, чем в позапрошлом году и достигло суммы в 303,6 миллиардов рублей. Наибольший прирост — 15% — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, затем — в Новгородской и Вологодской областях — 14%.

Кредитные карты оформляют не такой большой процент людей - 9,4 %, или 95,6 миллиардов рублей, из них 40,9 миллиардов — Санкт-Петербург. Однако и тут прирост. За минувший год интерес к кредиткам вырос на 2%.