Этнопарк построят на 156 гектарах у Медного озера под Петербургом

Гостинично-ресторанный комплекс появится в поселке Медный завод. Фото: администрация ЛО / lenobl.ru

Крупный развлекательный этнопарк с гостиницей и ресторанами появится в районе поселка Медный завод, что в Юкковском сельском поселении Ленинградской области. Комплекс соорудят вблизи Медного озера, на котором любят отдыхать жители Петербурга, ведь территория граничит с городом, и на машине до нее всего полчаса езды.

- Эта территория является точкой притяжения отдыхающих из Петербурга и Ленинградской области, каждое лето на берегах озер отдыхают люди, и мы получаем много сообщений о последствиях этого отдыха. Создание организованного парка позволит сохранить и качественно обустроить эту территорию», — заявил зампред правительства Ленобласти Михаил Москвин.

Согласна планам, которые одобрил Градсовет, на площади в 156 гектаров появятся гостиницы, оздоровительно-спортивный комплекс, рестораны и прочие места досуга. Для свободного доступа планируют развивать транспортную инфраструктуру, а деньги в строительство вложат инвесторы.

- Всего планируется порядка 120 постоянных резидентов — субъектов малого бизнеса, занятых торговлей, оказанием услуг, размещением и питанием, производством товаров и обучением, - сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Постоянное население поселка Медный завод вырастет с нынешних 600 до 2200 человек. Сроки реализации проекта не уточняются.