Скелет ребенка нашли в Южно-Приморском парке Санкт-Петербурга

Скелетированные останки нашли под сошедшим снегом в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи петербургского управления СК России устанавливают обстоятельства гибели ребенка, чьи останки были найдены в минувший вторник в Красносельском районе города. На маленький скелет наткнулись местные жители, гулявшие в Южно-Приморском парке.

- 23 марта в 12:29 в полицию поступил сигнал от женщины 1978 года рождения, о том, что в Южно-Приморском парке обнаружены скелетированные останки. По прибытии на место происшествия на земле, в 500 метрах от дома 14 по улице Маршала Захарова, обнаружен скелетированный труп неизвестного пола, длиной около 94 сантиметров, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

После того, как информация подтвердилась, на место прибыли эксперты. Учитывая состояние тела, установить предполагаемые причины смерти сразу не получилось и останки направили в морг.

Судя по размеру погибшего, скелет принадлежит ребенку возрастом 2,5-3 года. С места обнаружения трупа изъято четыре полиэтиленовых пакета, три пластиковых бутылки и три окурка. Материалы дела переданы в Следственный комитет. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.