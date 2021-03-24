Как будет выглядеть автовокзал в Мурино: Проект станции появился в сети

В сети появились фото проекта нового автовокзала в Мурино / Фото: Instagram Алексей Белов

В городе Мурино Ленинградской области планируется построить новый автовокзал. На данный момент там уже существует станция, расположенная на Привокзальной площади рядом с метро "Девяткино". Проект нового здания власти собираются обсуждать в среду, 24 марта 2021 года. Также в сети появились фотографии того, как будет выглядеть новый автовокзал в Мурино.

Новый автовокзал - это комплекс современных зданий / Фото: Instagram Алексей Белов

- 24 марта 2021 года в 16:00 в конференц-зале администрации Мурино состоится собрание градостроительного совета по вопросу обсуждения архитектурно-градостроительного облика комплекса вокзала города, - рассказал в социальной сети глава администрации Алексей Белов.

Расположится вокзал рядом со станцией "Девяткино" / Фото: Instagram Алексей Белов

Нынешний автовокзал - это небольшое здание, в котором расположены кассы, а автобусы стоят на площади рядом. Новый автовокзал - это комплекс современных зданий, стоящий рядом с железнодорожной станцией. Для автобусов организованы отдельные остановки, для пассажиров оборудованы залы ожидания и несколько касс.

Пока что точной даты начала строительства пока нет / Фото: Instagram Алексей Белов

На данный момент проект еще окончательно не утвержден. Останется ли он в таком виде, будет известно позже.

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