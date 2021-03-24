Более 70% потребительских кредитов Сбербанка в СЗФО открыты онлайн. Фото: freepik.com.

За 2020 год Северо-Западный Сбербанк выдал почти 900 тысяч потребительских кредитов общим объемом 234 млрд рублей. При этом 72% их них были открыты онлайн, что на 14% больше, чем год назад (58%).

- С каждым годом все больше наших клиентов предпочитают интернет походу в банк, - отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо. - По Северо-Западу количество потребительских кредитов, оформленных онлайн, выросло в прошлом году на 33%. Вклады также чаще открывают теперь в онлайн-банке, а не в отделении. Мы со своей стороны постоянно совершенствуем и расширяем возможности своих онлайн-сервисов. В Сбербанк Онлайн сейчас можно в любое время суток совершить большинство банковских операций, многие из них за считанные минуты.

Кстати, самыми цифровыми по итогам 2020 года стали Мурманская область (81% кредитов оформлено через онлайн-банк и мобильное приложение Сбербанк Онлайн), Санкт-Петербург (76%), Архангельск (74%). Реже других дистанционно брали кредиты жители Вологодской области (61%).

КОНКРЕТНО

Мурманская область в лидерах и по самой большой средней сумме кредита – 316,5 тысяч рублей. А вот самые небольшие кредиты берут жители Псковской области, там в среднем приходится 197,8 тысяч рублей на одного заемщика.

В ТЕМУ

С 5 марта 2021 года Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам. Минимальная ставка теперь доступна от любой суммы и не зависит от того, получает клиент зарплату в Сбербанке или нет. Акция со сниженными ставками продлится до 12 мая 2021 года.

С подробными условиями потребительского кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте банка.