В Петербурге собираются увековечить память самого загадочного императора

Участники круглого стола обсудили, как сохранить память о правителе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Неравнодушные люди

В русской истории хватает темных пятен и мифов, которые разрушают образы русских правителей, полководцев и не дают объективной оценки достижениям нашего государства. Именно так произошло с российским императором Павлом I. Довольно противоречивая информация о правителе, дошедшая до наших дней, мешает потомкам понять, что же это был за человек, чем жил, к чему стремился.

24 марта исполняется 220 лет со дня смерти Павла I. Мы попытались восстановить историческую справедливость и пригласили на круглый стол в пресс-центр «КП» тех, кому император небезразличен: руководство музея-заповедника «Павловск» и хранителей истории Михайловского замка, представителей русской православной церкви, автора книги «Тайна трех государей» Дмитрия Миропольского, директора «Павловской гимназии» № 209 Дмитрия Ефимова и президента одноименного Благотворительного фонда Грачью Погосяна. Модератором встречи стал гендиректор ЗАО «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» Иван Власов.

Каждый из присутствующих внес свой вклад в сохранение памяти императора. Музеи - это сами по себе книги памяти, хранящие наследие прошлых эпох, церковь поддерживает инициативу канонизации Павла, а «Комсомолка» помогла выпустить книгу «Тайна трех государей», ставшую бестселлером. По инициативе гимназии № 209 имя Павла I занесено в Памятные листы Золотой книги Санкт-Петербурга. Деятельность известного петербургского мецената Грачьи Погосяна направлена на сохранение памяти о событиях и героях прошлого. По инициативе и на средства благотворительного фонда Грачьи Погосяна уже реализовано более двухсот проектов по восстановлению и реставрации памятных объектов на территории России и еще двенадцати стран. Благотворитель сотрудничает с Русским музеем и помог восстановить мозаичный образ святого равноапостольного царя Константина, который при жизни последнего хозяина дворца украшал фасад здания. Меценат также выступил спонсором издания юбилейного сборника стихов «Свеча горела на столе...».

Директор «Павловской гимназии» Дмитрий Ефимов и петербургский меценат Грачья Погосян выступили с предложением рассмотреть вопрос об увековечивании памяти о Павле I на месте его мученической гибели в Михайловском замке. Фото: Олег ЗОЛОТО

На благо отечества

Павел I вступил на престол 6 ноября 1796 года. Именно с ним почему-то ассоциируются все недостатки тогдашней российской системы государственной власти и экономического строя. При этом совершенно забывают тот факт, что в наследство ему досталось немало проблем.

- Мы привыкли, что правление матери Павла I - Екатерины Великой - называют золотым веком. Хотя на самом деле это была скорее золотая ширма, так как состояние Российской империи после смерти Екатерины было плачевным, - говорит специалист сектора изучения истории Михайловского замка Владимир Пучков. - Один госдолг Российской империи составлял 220 миллионов рублей, что равнялось трем годовым бюджетам страны того времени. Меры, которые предпринял Павел I во время своего правления, позволили уже в первые годы снизить госдолг. Можно только предполагать, какова была бы судьба империи, если бы Павел остался жив.

Те свидетельства современников, которые дошли до наших дней, говорят, что император был здравомыслящим и образованным человеком, который очень много сделал для отечества.

- Павел провел много реформ. При нем Российская империя практически избавилась от внешних долгов, государственный аппарат начал работать максимально эффективно, чрезвычайно много сделано для армии и флота. Пресловутая муштра военных, которую ввел Павел, вовсе не была бессмысленной, а еще при этом правителе впервые появилась военная медицина, - говорит ученый секретарь музея-заповедника «Павловск» Людмила Коваль.

Царь-мученик

Исследователи говорят о двух основных составляющих правления Павла I - юридической и духовной деятельности.

- До Павла российское дворянство жило «по понятиям», а император добился, чтобы верхушка существовала «по закону», то есть ввел «диктатуру закона». Второй важный момент: правитель вложил немало сил в объединение религий - объединение людей на духовном уровне, - добавил автор книги «Тайна трех государей» Дмитрий Миропольский.

По сути, Павел занимался тем же, чем и современная власть. Вводил «диктатуру закона», заботился о социально незащищенных слоях населения, повышал обороноспособность и международный престиж России, боролся с коррупцией и произволом дворян. Но, скорее всего, именно таких преобразований как раз не хотели, поэтому императора и убили.

- Те четыре года, что правил Павел Петрович, оказались результативными для дальнейшей истории России. Он открыл новую страницу истории, и об этом важно помнить, - говорит служитель собора Владимирской Иконы Божией Матери отец Александр Прокофьев. - Еще в начале ХХ века появились сторонники канонизации убиенного императора за его исторические заслуги и христианские подвиги. Кстати, до сих пор три раза в год живые цветы в Петропавловском соборе появляются именно на двух могилах - Петра I и Павла I.

По словам специалистов, правление Павла принесло немало плодов стране. Фото: Олег ЗОЛОТО

Историческая память

В ночь на 24 марта 1801 года по новому стилю Павел I был убит в результате заговора. И по сей день правитель остается достаточно противоречивой фигурой и одним из самых оклеветанных императоров. Одни называли его сумасшедшим, другие - гением, третьи - фанатиком. На деле это все последствия его сложного характера и неправильных людей вокруг.

- Сегодня мы становимся очевидцами попыток переписать историю, поэтому важно сохранить и увековечить историческую память и передать ее поколениям, - говорит благотворитель Грачья Погосян.

Кстати, начало почитания Павла положил его внук Александр II. При нем в Павловске на плацу перед дворцом был открыт памятник Павлу I, а в Михайловском замке была устроена церковь - в той самой бывшей спальне, где заговорщики убили деда. И в наше время в городе на Неве память о Павле I жива.

- Дворцы, музеи и церкви - сами по себе память об императоре Павле I, но не менее важно вести деятельность, которая будет подпитывать эту память, - устраивать крупные выставки, выпускать книги, - считает заведующая филиалом Русского музея «Михайловский замок» Людмила Куренкова.

Появляются и новые инициативы. Директор «Павловской гимназии» Дмитрий Ефимов обратился к петербургскому меценату Грачье Погосяну с предложением рассмотреть вопрос об увековечивании памяти о российском императоре на месте его мученической гибели в Михайловском замке.

- Это будет не только восстановление исторической справедливости, но и великая возможность обратиться к идее державного и суверенного Российского государства, что особо ярко было закреплено внесением поправок в Конституцию РФ в 2020 году, - уверен Дмитрий Ефимов.

Грачья Погосян представил на круглом столе архитектурный проект памятного знака с православным символом - он сделан в том же стиле, что и храм, который был построен на месте гибели императора. Сейчас на месте гибели Павла I находится проходной служебный коридор, не отмеченный никаким знаком. Между тем это место по своему значению ничуть не уступает храму Спаса на Крови, построенному там, где от руки террориста был смертельно ранен император Александр II.

- Я часто вижу, как у храма Спаса на Крови люди останавливаются на месте, где был убит император, и каждый по-своему осмысляет произошедшее. Было бы символично рассмотреть вопрос об установке в Михайловском замке памятного знака с православным символом, чтобы и в этом месте каждый мог остановиться и осознать, что тогда произошло. Память передается из поколения в поколение, и очень важно ее сохранить, - добавил Грачья Погосян.

По мнению директора «Павловской гимназии» № 209 Дмитрия Ефимова, установка памятного знака - это не просто сохранение исторической памяти, но и весомый вклад в развитие будущих поколений.

- Мы много усилий приложили, для того чтобы наша гимназия получила название «Павловская», потому что когда-то в этих стенах размещался Павловский женский институт. Мы очень гордимся, что наше учебное учреждение носит имя этого великого императора. История важна не только тем, кто ушел, но и новым поколениям, которые сейчас идут по жизненному пути. Тема государственной власти и управления - непростая для нашей страны, она всегда будет актуальной. И молодежь должна погружаться в это, осмыслять, чтобы делать выводы на будущее, - уверен Дмитрий Ефремов.

Учащиеся Павловской гимназии, ее директор - Дмитрий Ефимов и служитель Собора Владимирской иконы Божией Матери отец Александр Прокофьев. Фото: Олег ЗОЛОТО

Свою точку зрения озвучили и ученики «Павловской гимназии». Возможностей много - от традиционных исторических выставок до использования цифровых технологий и виртуальной реальности.

По итогам круглого стола был принят ряд инициатив, реализация которых требует длительного времени. Но кое-что можно сделать уже сейчас. 24 марта 2021 года, когда с момента гибели императора исполняется 220 лет, директор «Павловской гимназии» Дмитрий Ефимов и руководитель Благотворительного фонда Грачья Погосян организовали ряд мероприятий при поддержке директора Русского музея Владимира Гусева и заведующей филиалом «Михайловский замок» Людмилы Куренковой. В 10.30 в Петропавловском соборе пройдет возложение цветов на могилу императора, в 11.30 - к памятнику во внутреннем дворе Михайловского замка, а затем в храме Архистратига Михаила пройдет панихида по императору Павлу Петровичу.