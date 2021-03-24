Началась продажа квартир в третьем доме ЖК Familia

Familia — жилой комплекс премиум-класса на Петровском острове. Фото предоставлено пресс-службой холдинга РСТИ (Росстройинвест).

Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) объявил о выводе на рынок квартир в третьем доме жилого комплекса Familia, который строится на Петровском острове.

Восьмиэтажный дом рассчитан на 274 квартиры. В продаже большой выбор лотов – от однокомнатных до трехкомнатных, площадью от 45,60 до 127,4 кв. м. Есть уникальные квартиры с террасами, окнами в санузлах, мастер-спальнями и гардеробными. Средняя стоимость квадратного метра – 280 тысяч рублей. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на III квартал 2022 года.

Familia — жилой комплекс премиум-класса на Петровском острове. Проект состоит из трех восьмиэтажных домов. В центральном корпусе появятся лобби-бар и зона ожидания со вторым светом и потолком высотой 6,7 метров. Входную группу украсит антикварный рояль, в прошлом принадлежавший членам императорской фамилии. На придомовой территории предусмотрен детский сад на 100 мест, а также двухуровневый подземный паркинг. На первых этажах расположатся коммерческие помещения, а внутренний двор будет благоустроен и озеленен по дизайнерскому проекту.

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