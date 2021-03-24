Эксперты расскажут о том, как воспитывать гиперактивных детей

Психоаналитик Дмитрий Ольшанский и Ольга Панова — президент НКО Союз «Здоровье наших детей», дипломированный нутрициолог, эксперт ФГБНУ «Институт управления образованием РАО».

Гиперактивными называют детей, которые отличаются чрезмерной двигательной активностью, импульсивностью, часто отвлекаются, им сложно концентрировать внимание. Кроме того, они плохо засыпают, не только во время тихого часа, но и вечером. Врачи такое поведение связывают синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Гиперактивность и СДВГ — самые распространенные причины проблем поведения современных детей. Но поставить этот диагноз может только врач (невропатолог или психиатр) после длительного наблюдения за поведением малыша.

Как проявляется гиперактивность? Как отличить обычную активность ребенка от заболевания? Чем накормить непоседу, чтобы успокоить его и себя? Как помочь чрезмерно активному малышу удерживать внимание? О этом поговорим с психоаналитиком Дмитрием Ольшанским и Ольгой Пановой — президентом НКО Союз «Здоровье наших детей», дипломированным нутрициологом, экспертом ФГБНУ «Институт управления образованием РАО».

Слушайте программу «Родительский вопрос» в этот четверг, 25 марта, в 11:03 в прямом эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92.0 FM) или смотрите трансляцию в группе в ВКонтакте.

Задавайте свои вопросы прямо здесь или в прямом эфире по телефонам: +7 (812) 655-50-05. Whatsapp | Viber +7 (931) 398-92-92