"КП" узнала, что произошло после короткой программы Елизаветы Туктамышевой на ЧМ-2021 по фигурному катанию. Фото: Олег ЗОЛОТО

На чемпионат мира по фигурному катанию-2021 Елизавета Туктамышева приехала впервые с 2015 года. Тогда, в Шанхае, она выиграла турнир среди одиночниц, закрепив за собой звание вундеркинда от фигурного катания, ледяной императрицы и главного провокатора в этом виде спорта.

Но лед жесток. И к своему следующему мировому первенству Елизавета шла долгих шесть лет. В среду, 24 марта 2021, Туктамышева выступила в короткой программе. И уже в пятницу, 26 марта, ей предстоит в произвольных выступлениях доказать: этот лед – ее.

Короткую программу команда Лизы приготовила под композицию Lovely Билли Айлиш и Халида. Это, кстати, новая программа, ее Туктамышева подготовила за несколько месяцев. Раньше фигуристка выступала под «Спартак».

Лиза все-таки отказалась от четверного тулупа на чемпионате. Фото: Артем КИЛЬКИН

Елизавета открывала выступления пятой разминки. Это примерно середина состязаний: ты уже знаешь, как откатались многие соперницы, но главные конкуренты были впереди. Свою программу Туктамышева откатала идеально: выполнила шикарный тройной аксель, сделала «дорогой», с точки зрения баллов, каскад – тройной лутц и тройной тулуп. Новый для спортсменки элемент был выполнен без малейшей помарки.

Так же идеально справилась фигуристка с тройным флипом, получив в итоге высокие баллы за все прыжковые элементы, а также максимальный, четвертый уровень за все вращения. Чуть ниже оказалась дорожка шагов – на третий уровень.

За свой прокат Туктамышева получила 78,86 балла. И вышла на промежуточное первое место. На нем девушка держалась до выступления партнерши по команде, но конкурентки по льду Анны Щербаковой. За свое выступление россиянка получила 81 балл. Также чуть выше, чем Лизу, судьи оценили японку Рику Кихира, которой поставили максимальный уровень за дорожку.

В итоге после короткой программы Туктамышева идет третьей. Судьба медалей решится, как мы уже сказали, послезавтра.

Кстати, выступление петербургской спортсменки высоко оценили именитые фигуристы.

«Браво, браво, браво, Лизочка наша, Императрица! Еще раз — браво! Настолько чистым образом исполнена короткая программа. Ай да профессор Алексей Николаевич Мишин!» — восторгался Алексей Ягудин в эфире "Первого канала".

Сама Лиза в беседе с журналистами призналась: на льду думала только о том, как быть спокойной.

- Я уже победила тем, что приехала сюда, - сказала фигуристка. - Для меня важнее кататься чисто, поэтому я не буду вставлять четверной тулуп в произвольную программу.