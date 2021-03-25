Пачки денег, горы печатей: банкиров-обнальщиков задержали в Петербурге

Банкиров-обнальщиков поймали в Петербурге. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти задержали группу «теневых» банкиров, которые занимались обналичкой денег. Руководила нелегальным бизнесом 31-летняя жительница города на Неве.

- Среди задержанных были четко распределены обязанности: 45-летний петербуржец занимался привлечением клиентов, а так же отвечал за разработку схем по обналичиванию денег, а 26-летний напарник регистрировал поставные ООО и ИП, а также открывал счета в банках, -сообщает пресс-служба Главка.

За два с половиной года «работы», с марта 2018-го по декабрь 2020-го, обнальщики вывели для своих клиентов около 148 миллионов рублей. За свои услуги они брали 11% от суммы. Чистая прибыль преступной группировки составила 16 миллионов рублей.

Организатором преступной деятельности была 31-летняя петербурженка. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В ходе обыска у подозреваемых изъяты десятки печатей и документов подставных фирм, банковские карты, используемые в схеме по обналичиванию денег, мобильные телефоны и компьютеры для доступа в систему «Банк-клиент», а также восемь миллионов рублей наличными.

В руках оперативников оказалась и вся документация нелегальных бизнесменов.

Женщина-организатор и ее подельники задержаны, из избирается мера пресечение. Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности было возбуждено ранее.