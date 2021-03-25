Партия «Новые люди» предлагает призывникам официально отказаться от армии за деньги

Партия "Новые люди" подвела итоги конкурса "Марафон идей" в Санкт-Петербурге. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Озеленить город, закрасить надписи на стенах, помочь старшему поколению разобраться в современных технологиях, найти хозяев для бездомных животных – эти и другие вопросы волнуют жителей Петербурга и Ленинградской области. А еще все это – инициативы в проекте «Марафон идей», который организовала партия «Новые люди». 24 марта в Северной столице подвели итоги конкурса, где любой желающий мог предложить, как улучшить жизнь своего региона.

Поучаствовали в проекте больше 15 тысяч человек со всей страны. От Петербурга и Ленобласти поступило порядка тысячи заявок, в финал вышло 15 перспективных идей. Из них жюри предстояло выбрать три инициативы-победителя и финансово помочь в реализации.

– Заявки все очень разные. Очень разная страна, мы все очень разные, но желание сделать мир вокруг лучше накопилось у нас всех, – отметил председатель политической партии «Новые Люди» Алексей Нечаев. – Было очень много вопросов по благоустройству. Казалось бы, Петербург – очень красивый, европейский город, но благоустройство по-прежнему беспокоит людей и в городе, и в области. Много заявок было связано с экологией и защитой. Есть ряд проектов, связанных с заботой о людях старшего поколения.

Именно последняя тема и оказалась в числе победителей. Проект под названием «Академия старшего поколения» предложила жительница Гатчинского района Юлия Параховник. Она взяла «серебро» и на реализацию своей идеи выиграла грант в 100 тысяч рублей.

– Я бы хотела открыть класс компьютерной грамотности, чтобы обучить старшее поколение работать за компьютером, пользоваться интернетом. Также хочу сделать упор на том, чтобы они научились пользоваться госуслугами, – отметила Юлия Параховник.

Третье место взяла команда с проектом «Город просыпается», который призван объединить молодежь по интересам и помочь им реализовать свои идеи. На эти цели инициативная группа теперь сможет направить 50 тысяч рублей. А первое место и самый крупный приз – в 150 тысяч рублей – достался проекту «Котопес». Он предлагает провести фестиваль-выставку животных из приютов и помочь им найти дом.

– Мы просто хотим, чтобы животные обрели любящую семью. В приютах их кормят, к ним приходят волонтеры, но им действительно не хватает настоящей любви и ласки, – автор инициативы Елена Леонова.

Кстати, эти и другие идеи, озвученные и в рамках конкурса, могут войти в основу программы партии «Новые люди».

Члены жюри высоко оценили идеи участников. Фото: Савва Приходько.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Призывникам предлагают заплатить, чтобы не служить в армии

Среди участников «Марафона идей» – в основном были молодые люди (хотя возраст конкурсантов доходил и до 75 лет!). И именно на молодежь направлена одна из инициатив самой партии «Новые люди». Как рассказал ее лидер Алексей Нечаев, сейчас готовится законопроект, по которому призывники смогут отказаться от службы в армии за деньги. Выбор не служить можно будет сделать официально – на эти цели банки даже смогут выдавать кредиты, а сами средства пойдут в Минобороны. Пока инициатива в разработке, но звучат и предложения включить в перечень «армейцев» другие специальности.

– Например, дать возможность IT-специалистам служить родине в IT-войсках, дизайнерам сделать какой-нибудь ролик про армию. Это будет полезней, чем год красить траву, а этим у нас часто, к сожалению, призывники занимаются в армии, – отметил Алексей Нечаев.