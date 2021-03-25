Мужчине оторвало руки боеприпасом времен Великой Отечественной войны в Ленобласти

Мужчина подорвался на боеприпасе времен ВОВ в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области местного жителя достали отголоски войны, однако по его же глупости. В четверг, 25 марта 2021 года, в одной из квартир в поселке Павлово, Кировского района, прогремел взрыв. Оказалось, что рванул боеприпас времен Великой Отечественной войны, который мужчина с улицы притащил домой, и в итоге лишился рук.

- По предварительным данным мужчина получил травмы в результате неосторожного обращения с патронами. Предположительно данные предметы были добыты им в ходе раскопок на местах боевых действий времен Великой Отечественной войны, - рассказали "КП-Петербург" в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавшего экстренно госпитализировали в больницу в городе Шлиссельбург. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

По предварительным данным, кроме любителя раскопок больше пострадавших нет. На месте взрыва работаю сотрудники полиции. Проводится проверка.

К сожалению, подобный случай не первый в Петербурге. Два года назад в Колпино отец с сыном решили распилить найденный в лесу боеприпас. Тот взорвался. В итоге мужчина погиб, а молодой человек оказался в больнице.

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