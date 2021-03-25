Петербургский студент не смог доказать неконституционность осмотра жилища при онлайн-экзамене

Суд не поддержал студента. требовавшего изменить порядок сдачи экзаменов на удаленке. Фото: Олег ЗОЛОТО

Городской суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении требований по иску студента Политеха, который настаивал на том, что осмотр его комнаты перед онлайн-экзаменом противоречит конституции и нарушает гражданские права.

- Свои требования истец мотивировал тем, что в соответствии с приказом проректора по образовательной деятельности от 17.04.2020 летняя промежуточная аттестация проводится с применением дистанционных технологий. Перед началом тестирования преподаватель проводит идентификацию личностей и осмотр помещений всех обучающихся. Разделом «Шаг 4. Проверка помещения студента» установлен порядок осмотра: студент перемещает видеокамеру или ноутбук по периметру, демонстрирует преподавателю помещение, в котором он проходит аттестацию, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Осмотр нужен для того, чтобы в месте зачета не было записей, шпаргалок., устройств, с которых можно выйти в интернет помимо компьютера и так далее. Тем не менее, студент посчитал, что это идет вразрез с принципами неприкосновенности жилища и частной жизни в нарушение статьи 25 Конституции РФ - мало ли что может лежать на полу или висеть на стене, у всех есть тайны.

А вот адвокат вуза с ним не согласился. Он отметил, что при очной сдаче экзамена преподаватель может контролировать ход аттестации, что затруднительно при дистанционном обучении и неосуществимо другими путями, кроме вышеописанного. Да и вообще, регламент установлен по рекомендациям Минобразования.

В итоге Горсуд в удовлетворении иска отказал, подтвердив принятое ранее решение.