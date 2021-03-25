Представители ГУАПа расскажут о 80-летии университета, «Слете выпускников» и других успешных проектах вуза

Представители ГУАПа расскажут о 80-летии университета.

В этом году Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения празднует 80-летие. Уже три года СПБГУАП находится в сотне рейтинга лучших вузов по версии Forbes. Свои юбилеи последние 15 лет вуз отмечает уже традиционным «Слетом выпускников».

Как появилась идея подобного формата события и что послужило вдохновением для нее?

Чем уникально данное событие?

Какие еще интересные проекты сейчас действуют в университете?

Как обстоят дела с поступлением у абитуриентов в 2021 году?

На эти и другие вопросы наши эксперты ответят 26 марта в 13:03 в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92, 0 FM) в рамках программы «Совет ректоров». Присоединяйтесь к нам в приложениях «Радио КП» для iOS/Android и в наших социальных сетях.