Автор стихов ведущих мюзиклов Санкт-Петербурга выступит на музыкально-поэтическом вечере «Музыкослов»

Поэт Андрей Пастушенко.

22 апреля в 19.00 в концерном зале «Колизей» Санкт-Петербурге состоится музыкально-поэтический вечер «Музыкослов» поэта Андрея Пастушенко, автора стихов популярных мюзиклов «Мастер и Маргарита», «Демон Онегина», «Чудо-Юдо», «Оскар и Розовая Дама. Письма к Богу».и группы «Тинктура». Концерт будет посвящен темам жизни, творчества, любви и вечного поиска истины. Поэт представит зрителям редкие и ранее не исполнявшиеся стихотворения.

– Что такое «Музыкослов»?

– «Музыкослов» – новояз, авторское слово, в котором соединяются музыка и слова. В музыке есть речь, текст: когда мы слушаем ее, нам кажется, что она с нами говорит. Слова и стихи по-своему музыкальны. Во время концерта мы откроем эту большую незримую книгу «Музыкослов» и начинаем выбирать определенные произведения. Этот «том» мы предлагаем «читать» публично – для думающих, ищущих людей.

– Расскажите, пожалуйста, о символе концерта. Что он олицетворяет?

– Символ концерта – индейский бог плодородия и творчества Кокопелли. Из его флейты льются музыка и слова: живи, дыши, люби и твори. Мне кажется, это четыре максимы, которым должен следовать каждый человек!

– Вместе с вами выступит группа «Тинктура». Что покажут музыканты?

– Это особенный коллектив – андеграундный, играющий лаунжевую музыку в стиле spirit ambient rock. «Тинктура» – это Александр Наймарк, Константин Слоев и фронтмен Юрий Майков. Играют потрясающе, на мой взгляд!

– Как вы подбирали музыкальные произведения для вечера?

– Мы с группой все прослушивали, тщательно отбирали стихи, сочетая их с музыкой. Получилась цельная программа. Ритмически она построена по «плавающему графику», который стремится вверх, к свету. Будет полностью авторская музыка и стихи.

– Как зрители погрузятся в «Музыкослов»?

–Все будет похоже на раскручивающуюся спираль: зрители смогут расслабиться и впитывать смыслы всем своим существом. Мы надеемся, что они принесут своим близким тот позитив и энергию, которыми мы постараемся их зарядить. Вернутся домой с чувством глубокого удовлетворения и воодушевления.

– Согласны ли вы с мнением, что правдивость и актуальность на злобу дня – признаки качественной поэзии?

– Категорически не согласен. Правдивость – да, актуальность – не всегда, на злобу дня – нет! Поэзия либо есть, либо нет. Если она качественная, она сама по себе уже поэзия, а некачественная – это стихоплетство. Рифмовать может каждый, а обладание поэтическим даром – большая редкость, этому научиться невозможно. Поэт выбирает темы по наитию, по воле провидения, открывшегося ему канала, и это не всегда актуально. Как правило, настоящая поэзия затрагивает вечные вопросы – тем самым остается в вечности. А правдивость, безусловно, признак качественной поэзии. Не может человек быть плохим и писать замечательные стихи! Любой художник, необязательно поэт, должен быть искренен в том, что делает и пишет. Если он заблуждается искренне, то имеет право на существование. Стихи – шепот вселенной, побуждающий душу кричать об истинах, о которых разум не имеет ни малейшего представления. Вот что такое стихи, вот что такое настоящая поэзия!

Длительность концерта – 1 час 40 минут, без антракта.

22 апреля, 19:00, «Колизей Арена», Невский, пр., 100.