«Помогаем тем, кому действительно нужно»: В Ленобласти увеличили выплаты на детей от трех до семи лет

Социальный кодекс изменили ради нужд мам и пап 47 региона. Фото: Александр ГЛУЗ

В Ленинградской области вырастут выплаты для семей с детьми, которые нуждаются в финансовой поддержке, причем размер пособия теперь напрямую будет зависеть от среднедушевого дохода. Рассчитывать на такую помощь могут семьи, где есть дети от трех до семи лет.

Если на каждого члена семьи в месяц приходится сумма меньше прожиточного минимума (на душу населения он составляет чуть больше 11 000 рублей), то на каждого ребенка назначат выплату от 5400 до 10 869 рублей.

- Мы хотим поддержать именно тех, кто действительно нуждается в помощи, - поясняет депутат Законодательного собрания Ленинградской области Марина Левченко. - Увеличится и сумма пособий: самая маленькая выплата составит 5400 рублей, самая большая - 10 869.Для сравнения, ранее выплата составляла лишь 5000 рублей.

Сегодня в регионе живет около 30 тысяч детей, на которых родители могут получить пособие.

- Право на выплаты у нас имеет большинство семей, ведь если папа работает, а мама сидит с ребенком, то чаще всего среднедушевой доход до прожиточного минимума не дотягивает, - говорит депутат. - Вот почему мы решили изменить Социальный кодекс - живой документ, который стараемся корректировать в зависимости от нужд населения.

Чтобы получить выплату, семье надо отправить заявку в орган соцзащиты либо МФЦ. Там расскажут, какой пакет документов нужно предоставить. Всем, кто имеет право на пособие, будет сделан перерасчет с 1 января 2021 года. Ожидается, что первые выплаты жители Ленобласти получат уже в апреле.

По словам Левченко, данную меру поддержки планируют сделать постоянной, измениться может только порядок получения выплат.